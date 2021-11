Lesmo

L'attuale numero uno della società sportiva sarà alla guida di una lista civica, lontana dalle logiche di partito, battezzata con il nome di "IdeaLesmo"

Ha sciolto le riserve e ha deciso di scendere in campo. Una metafora che calza a pennello per Tino Ghezzi, attuale presidente della società di pallavolo «Dream Volley», che nei giorni scorsi ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco in vista delle elezioni del 2022 alla guida di una lista civica.

Il presidente del "Dream Volley" scioglie le riserve: "Scendo in campo e mi candido a sindaco"

La compagine è già stata battezzata con il nome di «IdeaLesmo» e di fatto andrà a comporre un terzo polo «bianco» distante sia dal centrodestra che dal centrosinistra. Un progetto politico nato grazie al lavoro condotto da Alberto Grisi, ex candidato sindaco alla tornata elettorale del 2017, che nell’ultimo anno e mezzo ha cercato di dare vita a un nuovo percorso in cui poter dare spazio a esponenti della società civile.

"Doveroso impegnarmi in prima persona"

Da qui il legame con Ghezzi, libero professionista, classe 1966 e lesmese doc, che dopo un lungo corteggiamento si è reso disponibile alla corsa verso la conquista del Municipio.

«Ammetto che non è stata una decisione semplice, perché ritengo che chi sceglie di impegnarsi in questo ambito lo debba fare al meglio delle proprie possibilità - le parole del presidente del “Volley” - Ci ho riflettuto parecchio e sono infine giunto alla conclusione che fosse doveroso da parte mia scendere in campo in prima persona, perché ritengo di poter offrire un contributo importante alla comunità di Lesmo e agli interessi del territorio. E lo voglio fare attraverso un programma snello, ma altrettanto concreto e soprattutto dai contenuti interamente realizzabili"

