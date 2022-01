Il progetto per riqualificare corso Roma premiato da Regione Lombardia

Il finanziamento

In arrivo a Cesano Maderno 450mila euro per scongiurare il rischio di allagamenti.

Per la riqualificazione di corso Roma, una delle principali arterie di Cesano Maderno, sono in arrivo in Municipio 450mila euro da Regione Lombardia.

Il progetto per riqualificare corso Roma premiato da Regione

Pubblicata la graduatoria di Regione Lombardia che ricomprende Cesano Maderno tra le sette Amministrazioni comunali che avranno accesso ai 2 milioni e 400mila euro del bando “Call for Ideas”. “La partecipazione al bando di Regione Lombardia ci ha dato una grande soddisfazione .- commenta l’assessore all’Ambiente Salvatore Ferro - Il nostro Comune è destinatario di risorse per 450mila euro finalizzate ad interventi di drenaggio urbano sostenibile". Il progetto riguarda la riqualificazione di corso Roma, dall’incrocio con corso della Libertà a via Niccolò Tommaseo, per un tratto di 600 metri, con rifacimento dei marciapiedi, aumento del verde e con un intervento di deimpermeabilizzazione destinato ad alleggerire la pressione sulla rete fognaria, scongiurando il rischio di allagamenti in caso di piogge torrenziali. Il quadro economico è di 639mila euro. Sarà valorizzata anche via Leonardo da Vinci, che sbocca in corso Roma.

Progetto di sostenibilità ambientale

Il progetto è innovativo e rientra nell’obiettivo della sostenibilità ambientale, prioritario per l’Amministrazione comunale, e nella strategia per affrontare i cambiamenti climatici approvata all’unanimità dal Consiglio comunale. Cesano Maderno è già capofila del progetto “La Brianza Cambia Clima”, che unisce più Comuni e che è vincitore di un bando di Fondazione Cariplo. Commenta l'assessore Salvatore Ferro: