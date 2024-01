Il sindaco di Agrate Simone Sironi annuncia la ricandidatura in vista delle elezioni amministrative che si terranno il prossimo giugno. La comunicazione è arrivata nelle ultime ore con l'invito alla presentazione ufficiale che si terrà sabato 13 gennaio alle 11 presso i giardini di Villa d'Adda.

Il sindaco di Agrate Simone Sironi ufficializza la ricandidatura

La ricandidatura del primo cittadino uscente era attesa proprio in queste settimane: nel corso dell'incontro di sabato 13 con tutta probabilità Sironi, supportato dalla lista civica Insieme per Agrate, farà un bilancio di questi primi cinque anni alla guida della città e spiegherà ai cittadini quali saranno gli obiettivi da perseguire, in caso di rielezione, nei prossimi cinque anni.

Già ufficializzata la candidatura di Luigi Porta

Sul fronte delle amministrative, al momento, l'unico rivale che ha già ufficializzato la candidatura a sindaco di Agrate è Luigi Porta, ex assessore in passato, che un paio di mesi fa si è presentato ai cittadini con la Lista Civica Agratese. Si resta in attesa di conoscere, in vista del voto di giugno, quali saranno le mosse del centrodestra.