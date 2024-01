Il sindaco di Besana vuole il bis: "Mi ricandido"

E' ufficiale: il sindaco di Besana Emanuele Pozzoli vuole il bis. "Mi ricandido", l'annuncio ufficiale arrivato ieri sera, venerdì, in conferenza stampa. Il leghista classe 1983 è il primo candidato alle Amministrative 2024.

Coalizione confermata

A sostenerlo saranno tre liste. Due politiche e una civica. Le prime portano i simboli di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia; gli ultimi due partiti correranno uniti come svelato settimana l'altra. La terza ha il nome del candidato sindaco esattamente come cinque anni fa. Ieri sera c'erano tutti i referenti accanto a Pozzoli che, nonostante la tessera del Carroccio in tasca, rappresenta la componente civica: Diego Crippa (Forza Italia), Alberto Bordiga (Fratelli d'Italia) e Davide Bruscagin (Lega).

La coalizione di centrodestra, hanno garantito compatti, è solida. "Solo uniti si vince", ha detto il forzista Crippa. "Emanuele ci ha guidati con esperienza e dedizione negli ultimi cinque anni, non potevamo non confermarlo", l'investitura del leghista Bruscagin.

"Abbiamo ancora tanto da fare"

"In questi anni abbiamo lavorato tanto e parlato poco - ha sottolineato il primo cittadino in carica - Quanto fatto, ed è stato tanto, però è solo la metà. Il resto devo ancora venire".

"L'obiettivo - ha proseguito - è unire le forze migliori di Besana a servizio del Comune. Lo abbiamo dimostrato in questo mandato: abbiamo lavorato uniti, compatti per i besanesi. Difficile trovare un atto che abbia una connotazione partitica".

