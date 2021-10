Il sindaco di Milano "vota" Francesco Cereda

Vimercate

Il video di Beppe Sala a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra.

Un voto simbolico ma alquanto significativo quello espresso dal sindaco di Milano Beppe Sala.

Il primo cittadino del capoluogo lombardo, appena rieletto per il secondo mandato, ha diffuso un video con il quale sostiene la candidatura a sindaco di Vimercate per il centrosinistra di Francesco Cereda, in vista del ballottaggio che si terrà domenica e lunedì prossimi, 17 e 18 ottobre. Secondo turno nel quale Cereda sfiderà, con quasi 10 punti percentuali di vantaggio, il candidato del centrodestra Giovanni Sala.

"Cereda persona giusta per affrontare le trasformazioni"

"Sostengo Francesco Cereda perché è la persona giusta per accelerare la trasformazione ambientale e l'innovazione tecnologica, culturale e sociale nel vostro Comune - esordisce Beppe Sala nel suo video rivolgendosi ai vimercatesi - Francesco è il sindaco da eleggere per affrontare la sfida della transizione ecologica, che nei prossimi anni si giocherà nelle città, grandi e piccole. Milano potrà vincere la sfida se avrà la spinta dei Comuni dall'ampio territorio che la circonda tra i quali Vimercate, che è un posto speciale".

"Cereda mix di innovazione ed esperienza"