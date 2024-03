Il sindaco di Ornago Daniel Siccardi a caccia del bis: è lui il candidato di "SìAmo Ornago". L'annuncio è arrivato oggi, sabato 16 marzo 2024, tramite un comunicato stampa diramato dalla civica.

Di seguito il comunicato diramato dalla civica di maggioranza "Siamo Ornago".

"Nel corso dei mesi tantissimi cittadini ci hanno chiesto di ricandidarci. Fino a questo momento abbiamo voluto rimanere fortemente concentrati sull’amministrazione comunale, ma parallelamente abbiamo accolto gli stimoli e la voglia di partecipazione dei tanti concittadini che si sono avvicinati a SìAmo Ornago per spendersi in prima persona con energie ed idee nuove. Abbiamo un gruppo rappresentativo di tutte le realtà sociali e professionali unito dal principio dell’impegno civico. Nelle prossime settimane daremo vita ad iniziative pubbliche di ascolto e confronto con la cittadinanza per presentare ed integrare la nostra proposta di futuro. Registriamo con enorme soddisfazione la voglia degli ornaghesi di continuare insieme nel lungo percorso di cambiamento iniziato nel 2019. Ornago non vuole tornare indietro e crede fortemente nella linea tracciata in questi anni. Siamo arrivati quando Ornago sembrava una nave in balia della tempesta, insieme alle energie positive della nostra comunità abbiamo riportato la barra dritta e non vogliamo lasciare il lavoro a metà. Siamo orgogliosi di presentarci agli elettori con un lungo elenco di risultati ottenuti e di progetti in corso. Oggi abbiamo un Comune sempre più attento alle necessità dei cittadini. L’impegno costante nella digitalizzazione e nella semplificazione ha avvicinato molto il Municipio alla Comunità. Sono stati cinque anni davvero intensi. Abbiamo vissuto insieme ogni momento difficile e complicato della pandemia, le crisi belliche con i loro riflessi sull'economia delle aziende e delle famiglie. La struttura amministrativa e la Comunità hanno reagito sempre nel migliore dei modi senza mai far perdere la speranza e la fiducia. Ci siamo presentati nel 2019 con una proposta di forte discontinuità. Anche per questo abbiamo dovuto effettuare dei passaggi delicati come la fase di tensione con parte della struttura comunale. È chiaro che avremmo potuto lasciare tutto come in passato come alcuni vorrebbero, ma forti di un mandato chiaro da parte dei cittadini abbiamo voluto intervenire sulla macchina comunale proprio perché questo ci era stato chiesto. I risultati sono sotto gli occhi di tutti ed il rapporto con i dipendenti comunali oggi è disteso e sereno. Il futuro presenterà nuove sfide. Noi non abbiamo mai promesso magie e continuiamo a basarci sulla concretezza, sicuri di aver messo le basi per i prossimi cinque anni".