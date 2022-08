Il sostegno del Comune per chi pratica sport

Un sostegno economico da parte del Comune per tutti quei ragazzi (e famiglie) che decidono di praticare un qualsiasi sport

Il contributo a chi fa sport

Il Comune di Seregno ha deciso di rinnovare anche quest'anno di rinnovare la misura “Dote Sport”, a sostegno della pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi della città. Rispetto al 2021, in cui furono 102 le famiglie beneficiare della misura (i ragazzi in totale sono stati 138 dal momento che alcune famiglie hanno ricevuto i contributi per più figli), il bando di quest’anno mira ad ampliare la platea degli aventi diritto: l’Isee per l’accesso al contributo, infatti, è stato innalzato da 20 mila a 25 mila euro. Il contributo, pari a 100 euro, sarà erogato una tantum e sulla base delle domande pervenute verrà redatta una graduatoria (i contributi saranno assegnati sino ad esaurimento del fondo disponibile a bilancio).

Per presentare la domanda è necessario possedere una serie di requisiti: la residenza del nucleo familiare nel Comune di Seregno (il minore deve essere residente a Seregno), titolo di soggiorno in corso di validità, per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione

Europea, età compresa tra 0 e 17 anni del minore iscritto all’attività sportiva, iscrizione per la stagione sportiva 2022/23 ad un corso o attività sportiva che preveda il pagamento di una quota di iscrizione o frequenza proposti da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI a/o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), a Discipline Sportive (DSA) ed Enti di

Promozione Sportiva (EPS), iscritte al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) e/o affiliate a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) ed Enti di Promozione

Sportiva Paralimpica (EPSP) o anche da gestori di impianti sportivi del Comune di Seregno. Inoltre i corsi/attività devono avere una durata minima di sei mesi e il richiedente deve appartenere ad un nucleo familiare la cui fascia ISEE risulta compresa tra 0 e 25mila euro.

Il bando è consultabile al seguente link http://www.comune.seregno.mb.it/news/5/8/12221/

I termini

Le domande di contributo, tramite la compilazione di un modello ad hoc scaricabile sul sito del Comune, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Seregno entro lunedì 31 Ottobre 2022 (secondo gli orari e modalità di consegna in vigore), oppure inviate via mail, unicamente da un indirizzo di posta PEC, al seguente indirizzo di posta PEC: seregno.protocollo@actaliscertymail.it

L’apposita modulistica è reperibile sul sito del Comune di Seregno (www.comune.seregno.mb.it) nell’area tematica sport e giovani.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Sport ed Attività Giovanili via Umberto I n. 76/78 tel. 0362

263.463/447/449.