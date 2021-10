Il vicesindaco mette le mani... nell'immondizia

Il vicesindaco di Villasanta Gabriella Garatti e il consigliere delegato Roberto Frigerio mettono le mani nell'immondizia alla scoperta delle abitudini dei villasantesi sulla raccolta differenziata.

I due politici, nei giorni scorsi, hanno partecipato oggi al controllo periodico sul multipak prodotto dai villasantesi. Si tratta di un esame che viene eseguito da una ditta specializzata su incarico di Cem per ciascun comune del consorzio, tre volte all’anno.

Serve a valutare il livello di efficienza nella raccolta differenziata.

Al setaccio è stato passato un campione di 140 kg sul totale della raccolta effettuata lunedì 25 ottobre 2021: l’87% del multipak analizzato è risultato conforme.

Con una percentuale del 13% di scarto, Villasanta si è attestata nella fascia di efficienza media (dal 5 al 22%). Sopra il 22% del campione, di prassi, il carico totale viene considerato inadeguato e inviato al termovalorizzatore come frazione indifferenziata.

"E’ stata un’esperienza molto interessante nella quale abbiamo potuto osservare come si svolge il controllo e come funziona l’impianto di Seruso a Verderio Inferiore - ha sottolineto Garatti - L’Amministrazione Comunale ringrazia i cittadini per il risultato positivo e invita tutti a un ulteriore impegno per raggiungere la fascia d’eccellenza che comporta un vantaggio per l’ambiente e anche un maggior contributo da Cem al Comune. Un ringraziamento anche al tecnico di Cem Gianluca Puozzo e agli operatori che ci hanno assistito durante la visita".