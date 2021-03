“In Brianza vaccineremo 12mila persone al giorno”. L’assessore regionale alla Ricerca, Istruzione, Università e Innovazione Fabrizio Sala è il coordinatore del Tavolo territoriale regionale per la Brianza.

L’assessore regionale alla Ricerca, Istruzione, Università e Innovazione Fabrizio Sala, coordinatore del Tavolo territoriale regionale per la Brianza, commenta la presentazione del piano vaccinale massivo e, in particolare, l’individuazione dei quattro centri del territorio in cui sarà somministrato il siero.

“In Brianza – ha ricordato l’assessore Sala – sono stati individuati quattro centri massivi per le vaccinazioni: Polaris a Carate Brianza, l’autodromo di Monza, l’Area Ex Philips sempre a Monza e Lario Fiere a Erba. Una grande risposta da parte dei brianzoli con strutture pronte e con spazi adeguati per una campagna vaccinale importantissima che avrà una capacità a regime di 12 mila vaccinazioni al giorno. Una collaborazione fondamentale tra pubblico e privato al servizio del territorio”.

