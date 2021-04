Desio, il Comune aderisce allo Sportello Amianto Nazionale. Offre al cittadino un’assistenza a 360 gradi in materia. Guidotti: “Un supporto per vincere questa difficile battaglia per la salute e per l’ambiente”.

In Comune a Desio attivo lo Sportello Amianto Nazionale

In Comune a Desio nasce un nuovo servizio per i cittadini che hanno necessità di avere assistenza in materia di amianto. Grazie allo “‘Sportello Amianto Nazionale” sarà possibile ricevere informazioni ed essere guidati per la risoluzione di qualsiasi problema legato a questo materiale nocivo per la salute.

Non solo, i cittadini potranno ricevere assistenza totale su argomenti tecnici, giuslavoristici e sanitari in materia di amianto: ad esempio, effettuare una bonifica, capire quali procedure seguire per determinare la pericolosità di un luogo in cui compare amianto, conoscere adempimenti e obblighi per essere in regola e tutelare la salute in caso di presenza di amianto, presentare segnalazioni di abbandoni, avviare pratiche per il riconoscimento di malattie professionali, chiedere pareri di materia legale e tanto altro ancora.

“L’Amministrazione comunale – spiega l’Assessore all’Ambiente Stefano Bruno Guidotti – vuole dimostrare la propria consapevolezza del problema che rappresenta l’amianto. Siamo convinti che sia necessaria un’azione coordinata e professionale che possa determinare una svolta nella lotta all’amianto. E lo Sportello Amianto Nazionale certamente rappresenta un’opportunità per la nostra Città. Il Servizio offerto ai Comuni è sicuramente di supporto per vincere questa difficile battaglia per la salute e per l’ambiente”.

Orari e numeri utili

residente a Desio scrivendo a 0681153789, attivo dal lunedì al venerdì ore 9.30/12.00 e 14.30/17.00) oppure attraverso il numero Whatsapp/Telegram 3921026818, attivo h 24. Per accedere al servizio Ogni risposta sarà a disposizione del cittadinoscrivendo a info@sportelloamianto.org oppure chiamando il Numero Nazionale, attivo dal lunedì al venerdì ore 9.30/12.00 e 14.30/17.00) oppure attraverso il numero, attivo h 24. Per accedere al servizio https://www.sportelloamianto. com/contattaci/