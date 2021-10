In un video il sostegno del sindaco di Milano per Jennifer Moro

Il sindaco di Milano Beppe Sala sostiene Jennifer Moro, che ringrazia. Le sue parole espresse attraverso un video.

Il primo cittadino del capoluogo lombardo, appena rieletto per il secondo mandato, ha diffuso un video con il quale sostiene la candidatura a sindaca di Desio per il Centrosinistra di Jennifer Moro, in vista del ballottaggio che si terrà domenica 17 ottobre e lunedì 18. Al secondo turno si scontrerà con il candidato del Centrodestra, Simone Gargiulo, alla guida di una coalizione composta dalla Lista Civica Per Desio, Lega e Fratelli d'Italia.

"Jennifer Moro è la scelta giusta - dice Sala nel video - E' una donna preparata e onesta e potrebbe essere la prima donna al governo della città. Jennifer è un'amministratrice capace, che ha retto le sorti del Comune di Desio, occupandosi del bilancio della città per otto anni e con grande competenza, rendendo Desio uno dei Comuni più virtuosi a livello di conti pubblici. Jennifer Moro è una brianzola come me. Siamo figli della cultura della concretezza e della serietà. Come dico sempre: 'Testa bassa e pedalare'. Trovo molta affinità con lei. Jennifer è senza dubbi incorruttibile, una caratteristica fondamentale soprattutto in questo periodo storico e con la necessità di guidare la ripresa dopo la pandemia. Grazie all'Amministrazione di cui fa parte come vicesindaco, la città di Desio è ripartita, così come io ho fatto ripartire Milano. Desio come Milano: città operosa, attenta alla legalità e a tenere il malaffare fuori dall'Amministrazione. Siamo entrambi retti, concreti e seri, entrambi attenti all'ambiente, alla lotta all'inquinamento, alla mobilità ciclabile, temi su cui la mia Amministrazione sta lavorando seriamente, temi irrinunciabili in questa epoca. E' per questo che io domenica sostengo Jennifer Moro sindaca'.