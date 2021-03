In visita alle imprese prima del nuovo lockdown. Fratelli d’Italia Monza e Brianza al fianco di chi chiede un piano per lavorare in sicurezza.

Ieri, sabato 12 marzo, alcuni esponenti di Fratelli d’Italia Monza e Brianza hanno visitato alcuene imprese del territorio.

“Prima del nuovo lockdown con Francesca Giarmoleo e Federterziario – hanno sottolineato in una nota il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia MB Rosario Mancino e il consigliere regionale Federico Romani – abbiamo visitato le imprese del territorio che chiedono alla politica un piano per lavorare in sicurezza.

“Fratelli d’Italia c’è”, sottolineano i due esponenti politici del partito di Giorgia Meloni e assicurano: “Porteremo nelle istituzioni la voce del territorio e di chi vuole fare impresa”.

Queste le imprese visitate

Giarmoleo, Romani e Mancino hanno visitato a Concorezzo “Modamia parrucchieri”, “Monza Fotoservice e Bellidu Eventi” e il ristorante “Il Moro” a Monza, a Muggiò “R&D component”, con Riccardo Zeminian, Elena Erba e Vincenzo Buttice e ancora a Muggiò “Beauty Playa end hair”.