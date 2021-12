Anomalia nella partecipazione al bando regionale

Perplessità dell’opposizione sulla procedura del Comune per accedere ai fondi del Pnrr per i comparti di edilizia residenziale di via Colombo e Fiume a Desio..

Un’anomalia nella partecipazione del Comune di Desio al bando regionale per la ripartizione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza? Sotto la lente del Centrosinistra la procedura che interessa la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica per due milioni e mezzo, in particolare i comparti di via Colombo n. 27/29/31 e di via Fiume n. 1/3.

Incarico ai professionisti e progetto, tutto in un giorno. Le perplessità dell'opposizione

I gruppi all’opposizione, Pd, Desio Viva e Desio Libera hanno chiesto delucidazioni, se non le avranno hanno già annunciato di essere pronti a segnalare gli atti alla Procura della Repubblica e alla Autorità Nazionale Anticorruzione. A suscitare le perplessità sono i contenuti di due determine e di una delibera di Giunta, tutte del 30 novembre.

Leggendo i documenti, secondo i consiglieri di Centrosinistra, "lasciano perplessi gli atti effettuati tutti nello stesso giorno". In particolare, "l'affidamento, da parte di tecnici comunali, dell'incarico di redazione di due progetti di fattibilità tecnico-economica a tre professionisti, e più precisamente il primo incarico ad un raggruppamento temporaneo di due professionisti per l'immobile di via Colombo e il secondo incarico ad un terzo professionista per l'immobile di via Fiume; la verifica, sempre da parte di tecnici comunali, della sussistenza di motivi di esclusione in capo agli stessi professionisti ai sensi dell'articolo 80 del Decreto legislativo numero 50/2016; la redazione, da parte del committente, e la sottoscrizione, da parte del committente e dei professionisti, del disciplinare di incarico professionale".

Disciplinare che, sottolinea il Centrosinistra, "prevedeva esplicitamente la presentazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica nella medesima giornata, sempre il 30 novembre". Inoltre, "l'elaborazione e la presentazione da parte dei professionisti dei rispettivi progetti di fattibilità tecnico-economica che, secondo i rispettivi disciplinari di gara, dovevano comprendere: relazioni, planimetrie, elaborati grafici, calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto, relazione geotecnica, relazione sismica e sulle strutture, relazione tecnica sulla consistenza degli immobili da ristrutturare, prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza; la redazione del rapporto di verifica e la validazione di entrambi i progetti di fattibilità da parte del Responsabile unico del procedimento; e la approvazione degli elaborati in Giunta comunale, riunita alle ore 15".

"Anomala celerità"

Per il Centrosinistra "c’è stata una anomala celerità nell'affidamento degli incarichi e nell'espletamento delle necessarie verifiche di legge - affermano - Riteniamo materialmente impossibile che in pochissime ore progetti di quella complessità sotto il profilo qualitativo e quantitativo, ricchi di elaborati e per valori di intervento rispettivamente di 1.311.675 euro e 1.285.875 euro, siano stati redatti".

E, secondo i consiglieri di opposizione, "risulta ancora più improbabile che siano stati verificati tecnicamente e approvati politicamente con consapevolezza". La conclusione è che "serve un approccio completamente diverso, all'insegna dei principi costituzionali di legalità, buon andamento e imparzialità della attività amministrativa".