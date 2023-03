Incontro pubblico promosso da Seveso Futura rivolto a tutti i cittadini di Seveso: l'appuntamento è per giovedì 6 aprile al centro polifunzionale di via Redipuglia alle 21.

Tutti i cittadini invitati

L'incontro è rivolto non solo agli iscritti dell’associazione politica indipendente, ma, come detto, a tutti i sevesini. L'assemblea servirà per confrontarsi sulle problematiche e sulle potenzialità della città:

“Invitiamo tutti i cittadini a interessarsi della politica locale – affermano i componenti del direttivo di Seveso Futura – si stanno facendo alcune scelte amministrative che determineranno la qualità della vita di questo territorio. Senza la partecipazione attiva dei cittadini non ci possono essere buone politiche pubbliche”.

Si apre il primo congresso

La serata di giovedì non sarà solo l’occasione per un aggiornamento sulle attività del Consiglio comunale: l'associazione infatti è pronta ad aprire il suo primo Congresso, come riferiscono dal direttivo:

“Un Congresso serve per fare il bilancio delle attività degli ultimi anni, ma soprattutto per definire gli obiettivi per i prossimi. E lo vogliamo fare coinvolgendo la cittadinanza”.

Tutte le cittadine e i cittadini interessati potranno tesserarsi all’Associazione politica per partecipare alle attività e intervenire nel percorso congressuale che porterà al rinnovo delle cariche associative entro la fine dell’anno.