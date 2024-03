"Io ci sono": Monica Buzzini lancia la candidatura per il terzo mandato

"Io ci sono". Tre semplici parole per annunciare quello che tutti, in fondo, già presumevano. Il sindaco di Caponago, Monica Buzzini, ha sciolto ogni riserva comunicando ufficialmente la propria intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni di giugno. Lo farà alla testa della civica "Rinnovamento", la stessa che, insieme a lei, ha guidato il paese nell’ultimo decennio.

Il primo cittadino, insomma, tenterà la fortuna alla ricerca del terzo mandato consecutivo. Possibilità, quest’ultima, ammessa per i Comuni al di sotto dei 15mila abitanti grazie al Disegno di Legge approvato recentemente dal Governo italiano.

Servizio che Buzzini conduce dall’ormai lontano 2004, prima come assessore al fianco del sindaco Carlo Cavenago e poi come alfiere della civica. L’esperienza di certo non le manca.

Squadra che vince non si cambia, dunque.

Poi un primo accenno a quelli che saranno i temi della campagna elettorale ormai imminente.

"In questi anni abbiamo fatto moltissimo: e non è un aspetto scontato perché non va dimenticato che è stata una legislatura molto particolare - rimarca Buzzini - Prima il Covid, poi gli effetti della pandemia e della guerra che hanno portato a emergenze non solo economiche, ma anche e soprattutto sociali. In un contesto del genere siamo comunque riusciti a raggiungere grandi risultati: penso alla rotonda sulla SP215 attesa da trent’anni, ma anche all’inaugurazione del Centro prelievi in paese solo per fare due esempio. Senza gli intoppi che ho citato prima avremmo potuto fare certamente di più: ecco perché ho deciso di rimettermi in gioco, perché c’è il desiderio di portare a termine quei tanti progetti che ci eravamo prefissati ma che non abbiamo portato a termine proprio per via di quell’attività amministrativa che, di fatto, è rimasta ferma per due anni. E fidatevi che non sono pochi per un Comune. Tra le priorità del prossimo eventuale mandato c’è sicuramente la manutenzione del patrimonio pubblico: non è più il tempo delle grandi opere, ma è necessario prendersi cura e valorizzare quello che già si ha. E questo vuol dire anche andare a rimodulare gli spazi esistenti con l’obiettivo di cogliere nuove opportunità, una su tutte la realizzazione di un Centro diurno per anziani. Poi ancora ci concentreremo sulla questione sempre attuale dei servizi per le persone più fragili, che cercheremo di ampliare; e poi ancora sport, sicurezza e scuola: temi su cui in questi anni abbiamo già lavorato con grande attenzione. Il mio, anzi il nostro, “Rinnovamento” ripartirà proprio da qui".