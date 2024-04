"Io Scelgo Busnago" scende in campo in vista delle elezioni

A due mesi esatti dalle prossime elezioni comunali ecco il primo annuncio che rompe il ghiaccio della campagna elettorale a Busnago. La mossa, a sorpresa, arriva da una neonata lista battezzata "Io Scelgo Busnago", che nel fine settimana ha ufficializzato la propria intenzione di scendere in campo nella corsa verso il Municipio.

"Io scelgo Busnago" e la candidata sindaco

Lo farà con una squadra puramente civica, lontana dalle logiche di partito, alla cui testa ci sarà Silvia Annamaria Brambilla, indicata come candidata sindaco. Avvocato, classe 1972, professionista con particolare esperienza nel settore della Pubblica amministrazione e famiglia con radici a Busnago, è stata anche presidente del Rotary Club di Monza e Brianza nel difficile biennio segnato dal Covid. Intorno a lei la compagine sta ultimando di costruire lista e programma da presentare verso l'appuntamento con le urne.

Il simbolo della lista

Simbolo e idee, però, sono già ben chiare.

"Inizia la campagna elettorale della lista civica “Io scelgo Busnago”, che candida a sindaco una libera professionista avvocato poco più che cinquantenne - spiega Pierpaolo Cicchiello, coordinatore della campagna elettorale - Il simbolo che gli elettori troveranno sulla scheda l’8 ed il 9 giugno raffigura l’ingresso del Municipio con le porte aperte, spalancate, ad esprimere la scelta di mettere il Comune al servizio di tutti i cittadini. Il simbolo riassume una delle proposte del programma elettorale, partecipato con un campione significativo della popolazione. Le porte aperte del Municipio comunicano la volontà di aprire, di spalancare, le porte alla partecipazione cittadina, anche attraverso la raccolta dai busnaghesi di idee per un programma veramente partecipato".

"Vogliamo portare rinnovamento"

L’annuncio, come detto, è sorprendente, ma non clamoroso. Già nelle ultime settimane la voce che voleva Cicchiello, ex presidente di lungo corso dell’ordine degli ingegneri di Monza e Brianza, al lavoro su una lista civica si era fatta via via sempre più insistente. E, nel fine settimana, ecco la conferma di tutte le indiscrezioni. "Io Scelgo Busnago", come detto, è la prima lista che ufficialmente ha deciso di rompere ogni indugio e presentarsi a livello pubblico.

"L’intenzione è quella di portare un rinnovamento e nuovo entusiasmo in paese dopo oltre vent’anni di Amministrazione monocolore, garantendo allo stesso tempo la continuità funzionale della macchina comunale e dei servizi, che per i cittadini rappresentano la priorità".

Le porte (aperte) del Comune

Poi ancora sulle motivazioni che hanno portato alla creazione della compagine: