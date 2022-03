Italexit debutta a Meda e approda in Consiglio comunale con due ex leghisti.

Novità

Sono entrati a far parte del gruppo l'ex sindaco lumbard Giorgio Taveggia e l'ex capogruppo del Carroccio Andrea Terraneo.

E' nata recentemente, ed è stata presentata ufficialmente oggi, giovedì 24 marzo 2022, durante il mercato cittadino in piazza Dozio, la sezione medese del partito fondato dal senatore Gianluigi Paragone. Tra gli altri, ne fanno parte l'ex sindaco leghista Giorgio Taveggia (attualmente capogruppo della lista di minoranza Lega con Taveggia) e l'ex capogruppo del Carroccio e attuale consigliere comunale indipendente del Gruppo misto Andrea Terraneo, che d'ora in poi rappresenteranno Italexit in Consiglio comunale. Il capogruppo sarà proprio Terraneo.

Oggi al mercato la presentazione ufficiale

La loro intenzione è stata resa nota proprio durante la presentazione di oggi al mercato cittadino, dove la sezione ha allestito un gazebo per iniziare a farsi conoscere dai cittadini. Presente il referente provinciale del partito, Damiano Santimone, oltre che il segretario della sezione medese, Cesare Sorgato, medese 56enne con un passato trentennale da dirigente nel settore farmaceutico, che per la prima volta si affaccia al mondo della politica.

I temi principali

Le tematiche principali su cui il gruppo sta lavorando e attorno alle quali sta portando avanti le sue battaglie sono essenzialmente tre, come ha spiegato il referente cittadino: "Vogliamo liberare l'Italia dalla gabbia dell'Unione europea e della moneta unica, premiamo affinché il Governo cambi approccio nella gestione dell'emergenza guerra in Ucraina, andando alla ricerca di un compromesso pacifico e non decidendo di inviare armi, e infine dichiariamo la nostra contrarietà alle vaccinazioni ai bambini tra i 5 e gli undici anni, sconsigliate proprio dal produttore del vaccino Pfizer e invece consentite dal Governo". Il gruppo ha anche raccolto in appositi contenitori i suggerimenti dei cittadini, "per l'Italia o per Meda. Siamo disposti ad ascoltare chi vuole dare un contributo e a valutare le varie segnalazioni", sottolinea Sorgato.

Il gruppo approderà in Consiglio comunale

"Stiamo ultimando le procedure burocratiche per portare il gruppo in Consiglio comunale", dichiara Terraneo, che di fatto, dopo essersi sfilato dalla Lega e aver fondato il Gruppo misto, ora si toglierà dalla maggioranza e passerà ai banchi della minoranza, sedendo a fianco all'ex sindaco lumbard (il primo sindaco leghista eletto in Italia, che ha amministrato Meda per tre mandati) Giorgio Taveggia.

Terraneo: "Non mi riconoscevo più nella Lega"

"Non mi riconoscevo più nella Lega, come ho dimostrato dimettendomi da capogruppo e uscendo dal partito, nel febbraio 2021 - spiega Terraneo - Questa è proprio la lista che cercavo e in cui mi ritrovo, una vera lista di destra. Indipendentemente dalla nostra partecipazione o meno alle elezioni amministrative di quest'anno, che è strettamente legata alla data della chiamata alle urne, il nostro sarà un progetto per la città che porteremo avanti anche nei prossimi anni. Quello che è certo è che la nostra sarà un'opposizione d'attacco".

Taveggia: "Sono tornato alle origini"

"Sono tornato alle origini - il commento di Giorgio Taveggia - Ho sempre detto di essere un keynesiano convinto e non mi ritrovo nelle politiche neo-liberiste in cui si impongono misure restrittive, come la riduzione del debito pubblico, tagli alla spesa pubblica e pareggio di bilancio. Lo spirito di Italexit invece è in linea con i miei pensieri: io sono per la spesa pubblica per gli investimenti, le politiche neo-liberiste impoveriscono la gente".