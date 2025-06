Il consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia è stato nominato membro del Tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale.

Jacopo Dozio nominato membro del Tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale

«Sono davvero contento e orgoglioso che Forza Italia mi abbia scelto per questo incarico - ha detto l’esponente azzurro - e voglio ringraziare tutti i colleghi che hanno votato la mia candidatura. Sarà una grande occasione per mettersi in ascolto una volta di più del nostro territorio e accogliere le istanze dei diversi enti che siederanno al tavolo». La nomina di Dozio è stata approvata martedì 24 giugno in consiglio regionale.

Il Tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale è uno strumento istituito dalla Regione Lombardia per favorire il coinvolgimento dei territori e coordinare gli interventi per le aree interne e rurali. Questo tavolo mira a valorizzare i partenariati e le istanze locali, integrandoli nella programmazione regionale, con l'obiettivo di attuare interventi efficaci e coordinati. Questo organismo è composto da rappresentanti regionali, locali, del mondo imprenditoriale e altri stakeholder, con il presidente Attilio Fontana che convoca le sedute.

Dozio allo stato attuale è anche componente della II Commissione permanente - Affari istituzionali ed Enti locali , della IV Commissione permanente - Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione, della V Commissione permanente - Territorio, infrastrutture e mobilità, e della Commissione speciale - Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità.