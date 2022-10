La battaglia dei vecchi militanti leghisti del Nord

In 250 all'assemblea auto-convocata questa mattina (sabato 15 ottobre) da "coloro che hanno a cuore la questione Settentrionale". Protagonisti i vecchi militanti leghisti del Nord.

Leghisti del Nord in assemblea

"Per il Nord! Riparte la battaglia" l'oggetto della reunion dei vecchi militanti leghisti del Nord per il rilancio della questione Settentrionale, su iniziativa dell'ex vicesindaco di Biassono, Alessio Anghileri, fuoriuscito dalla Lega biassonese, insieme a Gianni Fava, ex deputato del Carroccio e ultimo sfidante di Matteo Salvini al congresso del 2017. Assemblea che avrebbe dovuto svolgersi in sala civica "Carlo Cattaneo" all'interno del Comune, poi spostata presso il ristorante "Da Sebastian" a Biassono: "Con una scusa il Comune non ci ha concesso la sala Civica, una provocazione perché sapevano che tipo di eventi era" ha commentato con rammarico Anghileri.

Gli interventi

Assemblea che ha registrato il tutto esaurito con 250 partecipanti e 23 interventi con l'obiettivo di rilanciare la questione Settentrionale e l'autonomia. Una battaglia che parte dal "paese più leghista d’Italia", come lo aveva definito l’ex direttore del Tg5, Enrico Mentana, in un servizio andato in onda nel 2006, anno in cui la Lega a Biassono aveva preso il 62% dei voti alle elezioni comunali con l’allora candidato sindaco Piero Malegori. L’invito è stato esteso anche alle associazioni e ad altri movimenti del Nord, "a tutti quelli che si sentono della Lega e a tutti quelli che hanno la questione Settentrionale nel cuore".

Gli obiettivi

"Due sono i motivi per cui abbiamo deciso di auto-convocare questa assemblea - spiega Anghileri - Da una parte il risultato elettorale disastroso della Lega guidata da Matteo Salvini (con circa 3 milioni di voti persi rispetto alle elezioni del 2018), che impone una spinta verso un rinnovamento. Dall’altra, il Consiglio federale in programma il 20 ottobre. L’obiettivo è salvare la questione Settentrionale per aiutare Gianni Fava. E quella a Biassono è stata un’autoconvocazione di padani che non si sentono rappresentati».

