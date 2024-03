La campagna elettorale di Bernareggio parte da Palazzo Landriani

La campagna elettorale di Bernareggio parte (anche) da Palazzo Landriani. Domenica mattina l’ex Municipio ha aperto simbolicamente le proprie porte al pubblico non solo per far riscoprire il proprio passato, ma anche per dare modo ai cittadini che sono intervenuti di entrare nel vivo del progetto che l’Amministrazione sta portando avanti per il recupero della storica magione del centro.

Palazzo Landriani, presente e futuro di Bernareggio

L’obiettivo, presente e futuro, è quello di realizzare al suo interno un grande "Palazzo della cultura". E nel dettaglio si ipotizza che un domani possa ospitare principalmente una biblioteca degna di questo nome, ma anche sale lettura, aule polifunzionali a disposizione delle associazioni e per le mostre, una sala prove musicali, archivi, uffici e infine anche la cosiddetta "biblioteca dei piccoli" che rappresenta il sogno nel cassetto della Giunta del sindaco Andrea Esposito.

La campagna elettorale parte da qui

A fare gli onori di casa la Giunta uscente e il candidato sindaco di "Bernareggio per Tutti", Gianluca Piazza, alle prese con le prime uscite pubbliche da alfiere del centrosinistra in vista delle prossime elezioni di giugno:

"Quello di oggi vuole essere un momento per approfondire e far conoscere ai cittadini il progetto che riguarda Palazzo Landriani, uno dei luoghi più simbolici e importanti del nostro paese - ha sottolineato Piazza - Parliamo di un intervento su cui l’Amministrazione sta lavorando da tempo e che finalmente sta entrando nel vivo del proprio percorso. Siamo certi che molto presto Palazzo Landriani non solo verrà restituito alla collettività, ma tornerà ad essere un punto di riferimento fondamentale per il paese e la comunità stessa".

