La campionessa italiana di ciclismo consegna Costituzione e Tricolore ai neomaggiorenni

Una cerimonia toccante ed emozionante che ha visto finalmente il ritorno della consegna della Costituzione e del Tricolore ai neomaggiorenni agratesi dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia.

Si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 21 ottobre 2022, nel municipio di Agrate, la tradizionale consegna della carta costituzionale e della bandiera italiana che ha avuto per protagonisti i ragazzi nati nel 2001, 2002 e 2003. A fare gli onori di casa c'era il sindaco Simone Sironi accompagnato dai suoi assessori e dai consiglieri comunali.

La cerimonia ha visto la presenza anche di due ospiti d'eccezione: la campionessa di ciclismo Morena Tartagni e lo scrittore Gianluca Alzati. Proprio quest'ultimo ha scritto un libro, intitolato "Volevo fare la corridora", che parla della vita di Tartagni, atleta e personaggio di pieno rilievo del panorama delle due ruote, italiano e internazionale, del ciclismo declinato al femminile. Tartagni, ricordiamo, è stata la prima donna italiana a salire sul podio dei mondiali di ciclismo e la prima atleta donna a dichiarare pubblicamente la propria storia d’amore con un’altra donna.

"L'ho fato per ben tre volte: con un bronzo conquistato nel 1968 a Imola e con due argenti nel 1970 e nel 1971 - ha raccontato la donna visibilmente emozionata - In quegli anni ho sofferto molto perchè posso dire di essere stata la prima donna a gareggiare su una bicicletta a livello mondiale poichè sul finire degli anni '60 le donne non venivano considerate all'altezza degli uomini e quindi affrontavano il percorso agonistico con meno finanziamenti, scarsa credibilità e una serie di pregiudizi di fondo che ostacolavano i loro progetti. Tante volte, quando mi vedevano scorazzare sulle strade per gli allenamenti, tanti uomini mi sbeffeggiavano dicendomi: "Vai a casa a far da mangiare" o "vai a casa a fare la maglia. E molte volte anche i giornalisti, durante le varie conferenze stampa, piuttosto che farmi domande sulle mie gare, mi chiedevano se stavo videndo una storia d'amore o se volevo dei figli. Pazzesco. Iniziai a gareggiare quando avevo 15 anni e credo di essere nata con questa passione nel cuore".

Toccante il discorso di benvenuto ai ragazzi da parte del sindaco Sironi.

"La Costituzione è sacra, merita rispetto e condivisione. E voi giovani e nuovi cittadini siete sacri e meritate una accoglienza bella e gioiosa. Ci sono gesti per i quali non solo è fondamentale ma è anche necessario potersi incontrare, guardare, stringere le mani e questo è uno di quei momenti - ha sottolineato Sironi - Ci troviamo in sala consigliare, in un luogo dove vengono prese le decisioni più importanti. La politica è mettersi al servizio del bene comune affinchè tutti possano vivere bene da uomini capaci di onorare la propria dignità e quella degli altri. Molto spesso è proprio guardando a noi adulti che non viene voglia di occuparsi del bene comune. Sono proprio i politici di professione a farvi perdere l'interesse per la politica che sembra sporca, disonesta e lontana. Ecco vi chiedo scusa a nome di questo mondo adulto che a volte vi fa venire voglia di scappare lontano e invece vi chiedo di provare ad impegnarvi in prima persone perchè le cose possano cambiare".