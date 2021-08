La città diventa sempre più accessibile

Abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici e un nuovo programma di accessibilità urbana: in questo modo Desio diventa una città sempre più accessibile

Il Consiglio comunale di Desio ha approvato i Piani di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi pubblici (PEBA), e di Accessibilità urbana (PAU) . I piani contengono la mappatura delle barriere architettoniche presenti a Desio per bambini, anziani, disabili in carrozzina, disabili temporanei e persone con deficit visivo o uditivo e individuano le opere di adeguamento necessarie e la valutazione economica dei costi di realizzazione. Sono stati messi sotto la lente di ingrandimento, oltre agli edifici pubblici e a quelli dove si erogano servizi, anche itinerari, percorsi e spazi urbani (aree verdi e attrezzate per attività del tempo libero e sportive, fermate del trasporto pubblico). Il piano riguarda tutta la città ed è lo strumento guida per le progettazioni di abbattimento delle barriere architettoniche per garantire nel tempo l’adeguamento e che consentirà alla prossima amministrazione di poter progettare in vista di eventuali bandi di finanziamento.