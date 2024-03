"La difesa dell'ambiente è diventata un reato e non lo sapevamo"

Il presidio organizzato stamattina, sabato 23 marzo 2024, "per dire sì alla bonifica e no a qualsiasi tentativo di speculazione ai danni del paese e dei residenti" alla ex Lombarda Petroli di Villasanta da parte della lista "Cittadini per Villasanta" ha tenuto a battesimo il primo comizio ufficiale del candidato sindaco Lorenzo Galli.

La campagna elettorale si fa sempre più intensa e stamattina la civica di maggioranza ha radunato i suoi sostenitori, circa un centinaio (molti di essi provenienti dal mondo ambientalista brianzolo) per sottolineare la volontà dell'Amministrazione comunale uscente di centrosinistra di salvaguardare la grande area verde centrale dell’ex raffineria e lasciarla a bosco urbano, proprio come già oggi, di fatto, si presenta.

E' nato il comitato "Oasi del Sole".

Presenti al presidio, oltre a Galli, anche il consigliere regionale del Pd Gigi Ponti, l'assessore all'Urbanistica Carlo Sormani e Paolo Bettini del neonato comitato "Oasi del Sole" che raduna i residenti che abitano nella strada vicinale del sole, all'interno del comparto ex Lombarda Petroli. Tra il pubblico c'erano anche gli assessori Adele Fagnani, Gabriella Garatti e Stefano Lindner, mentre erano assenti per impegni presi in precedenza l'assessore Laura Varisco e il sindaco Luca Ornago.

Ponti chiederà nuove delucidazioni alla Regione

"La nostra salute viene prima di tutto - ha rimarcato il consigliere Ponti - La questione riguardante la bonifica del Lotto E è quella che richiede la maggiore attenzione. Abbiamo accolto con favore il recente stanziamento di 500mila euro della Regione che danno la possibilità di attuare fin da subito il piano di caratterizzazione per la bonifica. Ma ora dobbiamo guardare avanti, infatti non ci sono ancora le risorse per chiudere l'anello di questo percorso che ci deve portare a ripristinare le condizioni adeguate dal punto di vista ambientale. Dopo Pasqua presenterò all'assessore regionale all'Ambiente Maione un question time per chiedere delucidazioni sugli intendimenti della Giunta regionale per risolvere questo problema".

"Qui nessuno manifesta contro se stesso o la Giunta Ornago"

Durante il suo discorso Galli, senza citarlo, ha replicato al candidato sindaco di Villasanta Civica Gianbattista Pini che nei giorni scorsi aveva attaccato "Cittadini per Villasanta" sostendendo che Galli e i membri della maggioranza sono scesi in piazza per protestare contro la loro Giunta. "Galli è al corrente del fatto che proprio l’amministrazione che ha governato Villasanta per 10 anni ha modificato il Pgt nel 2019 prevedendo per tale area una destinazione a c.d. mixitè e, quindi logistico-produttiva? - aveva sottolineato Pini - Chi ha mai proposto una logistica “pesante”? Certamente non Villasanta Civica che ha, al contrario, ipotizzato destinazioni ben diverse e che auspica che non si sviluppi neppure una logistica “leggera".

"Qualcuno nei giorni scorsi ha voluto far credere che noi stiamo manifestando contro noi stessi, che tra "Cittadini" e l'Amministrazione comunale ci sia una discrepanza - ha sottolineato Galli - Ma non è così, non è vero. La verità è che noi stiamo manifestando a favore di quello che sta facendo questa Giunta. La bonifica non è un fine ma un mezzo. Siamo gli unici a tenere la barra dritta su questo aspetto. C'è chi dice che dovremo concedere più volumetrie. Perchè? Con più capannoni non riescono comunque a ripagare la bonifica".

"Il nostro compito non è quello di ripagare i debiti della Lombarda"