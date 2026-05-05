La gestione del Bocciodromo alla Bocciofila Fratelli Brambilla

L'associazione si farà carico della manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti, della custodia, pulizia e sorveglianza dei locali

La Giunta di Vimercate ha approvato il contratto di comodato d’uso gratuito tra il Comune e l’associazione sportiva dilettantistica Bocciofila Fratelli Brambilla: due anni di attività per preservare e valorizzare la pratica del gioco delle bocce sul territorio.

L’accordo

La Giunta comunale ha approvato la delibera proposta dal vicensindaco con delega allo Sport Mariasole Mascia per l’imminente sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Bocciofila Fratelli Brambilla per la gestione del Bocciodromo comunale di via degli Atleti, 1.

L’accordo nasce dalla volontà dell’Amministrazione di garantire la continuità di un’offerta sportiva a Vimercate. La struttura comprende un campo da bocce a quattro corsie, locali adibiti a ufficio, spogliatoio e servizi igienici, un’area bar/ristoro con deposito e pertinenze esterne con area verde.

Il contratto avrà durata biennale a partire dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. In qualità di comodataria, la Bocciofila Fratelli Brambilla si farà carico della manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti, della custodia, pulizia e sorveglianza dei locali, nonché della cura del verde di pertinenza. L’associazione si impegna inoltre a rendere disponibile gratuitamente l’impianto per due eventi sportivi annuali organizzati dall’Assessorato allo Sport.

Il commento