La Giunta approva il progetto del parcheggio di Oreno

La Giunta comunale di Vimercate ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione nel borgo di Oreno del parcheggio in via Rota angolo via Santa Caterina, opera attesa dai cittadini che porterà la completa riqualificazione dell’area già oggi adibita a parcheggio sterrato, davanti all'oratorio Don Giovanni Bosco.

Via libera al nuovo parcheggio

La Giunta, dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica avvenuta in settembre, ha approvato definitivamente il progetto che, nelle prossime settimane, sarà messo a gara per l’affidamento dei lavori e in primavera l’avvio del cantiere per una durata di circa 6 mesi.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione ridisegnando l’innesto su via Rota e collegando l’uscita del parcheggio verso Nord con la viabilità esistente. In questo modo sarà realizzato un percorso “ad anello” su via Santa Caterina. Sono previsti 71 stalli di sosta a lisca di pesce su entrambi i lati, oltre a 2 stalli per disabili e altri 2 per la ricarica delle auto elettriche. L’area sarà priva di barriere architettoniche.

Un tocco di verde

E' prevista anche la riqualificazione del verde con l’inserimenti di nuovi alberi (tigli) ogni 4 o 5 stalli di sosta e l’inserimento di panchine, il completo rifacimento dell'illuminazione e una nuova ciclabile tra il parcheggio e via Santa Caterina e via Rota.

L’importo complessivo dei lavori è di 710.400 euro, l'incarico per la direzione lavori è stato affidato all’architetto Adriano Colleoni.