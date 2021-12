Appuntamento

Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina in piazza San Vito.

La Lega di Lentate inaugura la nuova sede e si prepara per le Amministrative del 2022. Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina, domenica 19 dicembre 2021, in piazza San Vito.

Nel cuore del paese

Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina, intorno alle 11. Un momento che ha simbolicamente rappresentato anche l'inizio della corsa verso le Amministrative del 2022. Non è un caso, infatti, che la nuova sede sia stata spostata proprio in una delle piazze centrali del paese. Presenti i vertici locali del Carroccio, ma non solo. A inaugurare ufficialmente la nuova sede è stato il segretario della Lega di Lentate, nonché assessore alle Politiche sociali e allo Sport, Marco Boffi.

"Dopo 26 anni lasciamo la storica sede di via Aureggi per spostarci qui in piazza San Vito, nel cuore di Lentate - ha dichiarato Boffi - Ci stiamo preparando in vista delle prossime Amministrative, in cui daremo il nostro appoggio all'attuale sindaco Laura Ferrari per proseguire a governare nel solco della continuità. Al momento possiamo contare su 20 militanti e oltre 40 sostenitori, molti dei quali ragazzi giovani: questo ci fa molto piacere, proprio perché i giovani garantiscono un futuro alla Lega. Siamo molto contenti di essere qui oggi e faremo di tutto per restare il primo partito a Lentate anche alla prossima tornata elettorale".

Tanti i politici presenti

L'inaugurazione della nuova sede del Carroccio è avvenuta alla presenza di numerosi politici locali, ma non solo. Al taglio del nastro erano infatti presenti il sindaco di Lentate Laura Ferrari con il suo vice Matteo Turconi, il sindaco di Varedo Filippo Vergani, quello di Lazzate Loredana Pizzi e il vicesindaco di Desio Andrea Villa. Non mancavano neppure elementi di spicco della Lega nazionale, come il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, il deputato Paolo Grimoldi e il consigliere regionale Andrea Monti.