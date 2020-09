La Lega fa il pieno a Vimercate con Alberto Bagnai FOTO

Arriva Bagnai, la Lega fa il pieno a Vimercate.

Piazza Santo Stefano gremita ieri pomeriggio, sabato 12 settembre 2020, a Vimercate per l’incontro organizzato dal Carroccio con ospite Alberto Bagnai, senatore ed economista del partito guidato da Matteo Salvini. Presenti sul palco anche il deputato concorezzese Massimiliano Capitanio, il senatore carnatese Emanuele Pellegrini e il commissario provinciale di Monza e Brianza Andrea Villa.

L’incontro ha dato il via alla campagna elettorale

L’incontro ha sancito l’avvio ufficiale da parte della Lega della campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative della primavera del 2021. Capitanio e Pellegrini hanno battuto soprattutto su temi locali legati all’economia e al lavoro, ma non solo. Il deputato di Concorezzo ha ricordato in particolare lo stop ormai decennale del progetto di riqualificazione dell’area dell’ex ospedale e lo stato di abbandono della piscina comunale ormai chiusa da due anni. Bagnai si è invece soffermato sui temi economici e in particolare sui rapporti tra il governo italiano e l’Europa criticando duramente il comportamento dell’esecutivo guidato da Conte e le politiche di Bruxelles, strappando applausi.

