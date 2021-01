La Lega giovani scrive al Premier Conte: “Più risorse per i ragazzi”. Laura Capra: “Chiediamo di essere ascoltati, perché un Paese che non investe nei giovani non può avere futuro”.

Oltre 400 amministratori under 35 della Lega di tutta Italia hanno sottoscritto la lettera inviata al Presidente del Consiglio Conte, per denunciare l’esigua percentuale di fondi, pari solo all’1%, destinati ai giovani all’interno del Next Generation EU.

Anche i giovani amministratori di diversi comuni della Brianza hanno aderito all’iniziativa, per chiedere al Premier Giuseppe Conte un incontro insieme ad altre realtà giovanili e un forte intervento per la lotta alla disoccupazione giovanile.

“E’ inaccettabile che il nostro Paese, dove i Neet (Neither in Employment or in Education or Training), ovvero la fascia di popolazione tra i 20 e i 34 anni che non studia e non lavora, sono il 27,8%, contro una media Europea del 16,4%, decida di destinare così poche risorse per i giovani – dichiara Laura Capra, consigliere comunale a Monza e responsabile Enti locali della Lega Giovani Lombardia – apprendiamo con enorme delusione che questo Governo non ritiene prioritario investire nelle politiche attive per il lavoro giovanile, nonostante i giovani siano stati i più colpiti dalla crisi causata dalla pandemia e sia proprio questa la generazione che dovrà fare i conti con l’enorme debito pubblico”.

“Non possiamo permetterci di perdere questa grande occasione e chiediamo di essere ascoltati, perché un Paese che non investe nei giovani non può avere futuro”, conclude Capra.

“Anche la Lega giovani Brianza – aggiunge il coordinatore provinciale Matteo Lando – farà sentire la propria voce contro un governo che sta soffocando i nostri diritti fondamentali: il diritto allo studio, il diritto al lavoro e quindi di conseguenza la possibilità di crearci un futuro dignitoso. Destinare solamente l’1% dei fondi per ciò che dovrebbe essere la principale risorsa per il futuro del Paese, è una scelta incosciente e deplorevole e la dice lunga sull’incompetenza governativa e la scarsa visione politica di Conte e di tutta la maggioranza”.

