La Lega in piazza Duomo a Monza martedì 2 giugno. L’appuntamento è alle 11, un’iniziativa che sarà possibile seguire sulla pagina Facebook della Lega di Monza e Brianza.

La Lega in piazza Duomo a Monza martedì 2 giugno

La Lega torna nelle piazze di tutto il Paese, con una manifestazione pacifica organizzata in tutti i centri capoluogo di Provincia. I militanti del Carroccio di Monza e Brianza saranno presenti il 2 giugno nella città di Teodolinda per manifestare idealmente a fianco di Matteo Salvini.

“Per la nostra Provincia ci troveremo dalle ore 11 in piazza Duomo a Monza – spiega Andrea Villa, commissario provinciale della Lega MB, che prosegue: “Sarà nostra premura e attenzione che la manifestazione si svolga nel pieno rispetto delle regole anti-Covid”. Scendiamo in piazza per dare voce a milioni di cittadini dimenticati dal Governo Conte. Lavoratori e famiglie hanno bisogno di certezze, di risorse, di misure concrete, mentre finora hanno avuto solo promesse non mantenute”.

“Il Governo giallorosso latita”

“In questa fase di estrema difficoltà è indispensabile che dallo Stato arrivino provvedimenti che consentano la ripartenza: risorse, aiuti fiscali, sburocratizzazione. Il governo giallorosso latita – conclude Villa – ma la Lega c’è ed è l’anima di un Paese che non si arrende”.

TORNA ALLA HOME PAGE