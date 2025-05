Il gruppo consiliare di centrodestra lesmese composto da Federica Bonfanti e Carlo Colombo cambia simbolo e nome della lista. Inoltre l’ex assessore al Bilancio Colombo lascia la guida della lista alla nuova capogruppo Bonfanti.

La lista consiliare di Colombo e Bonfanti cambia nome, simbolo e capogruppo

Martedì sera 27 maggio in consiglio comunale a Lesmo la lista “Si può fare Marco Desiderati sindaco” è diventata “Per Lesmo” con i simboli di Lega e Forza Italia.

«Abbiamo deciso di modificare il nome e il simbolo del nostro gruppo in aula inserendo i simboli dei due partiti che rappresentano la nostra compagine politica a quasi un anno dall’uscita dal consiglio del nostro ex candidato sindaco Marco Desiderati - hanno detto Bonfanti e Colombo -. Lega e Forza Italia sono da sempre unite in coalizione per il bene di Lesmo e proseguiremo a fare un’opposizione costruttiva per i cittadini».

Il nuovo simbolo è stato accolto positivamente anche dalla Prefettura di Monza, che ha dato il via libera al Comune di modificare nome e simbolo della lista rappresentata dai due consiglieri.

«Questo cambiamento di nome e simbolo per noi è anche l’occasione per rimettere al centro Forza Italia - ha aggiunto l’azzurro Colombo in aula - . Questo partito è nato in Lombardia e in Brianza dove è cresciuto e aveva un’anima e un cuore. Qui ho conosciuto Silvio Berlusconi che nella piazzetta di Gerno mi disse :”Impara a sognare anche ad occhi aperti e di giorno perché se sogni di giorno vedi molte più cose degli altri e diventi un visionario”. Questo è lo spirito originario di Forza Italia che voglio portare a Lesmo»

Non è mancato poi un augurio da parte di Colombo alla nuova capogruppo Bonfanti.

«Faccio i miei migliori auguri a Federica perché lavori per il bene comune. La nuova capogruppo architetto e donna, come tutte le donne ha un valore aggiunto ossia rendere semplici i problemi difficili. Concludo ricordando una frase del maestro e filosofo cinese Lao Tzu:”Per guidare gli altri, abbi il coraggio di stare un passo dietro”». «Ringrazio Carlo, il partito e il nostro gruppo per la fiducia che mi è stata data a svolgere questo nuovo incarico in aula consiliare - ha detto Bonfanti - continuerò a impegnarmi per il bene comune di Lesmo».

Durante il consiglio comunale ad assistere tra il pubblico c'erano anche l'ex sindaco di Aicurzio Gianmarino Colnago collaboratore dell'onorevole Fabrizio Sala e del consigliere regionale Jacopo Dozio.