La politica al tempo del virus, tra conferenze e virtual comizi

Fare politica senza incontrare i cittadini non è facile. Certo, ci sono i social dove è possibile pubblicizzare le proprie proposte per tener un contatto con gli eletti… ma non è la stessa cosa che incontrarli in una sala gremita in occasione di un convegno o una conferenza. E non bastano certo le newsletter per tenere un contatto con gli elettori.

Per un po’ le restrizioni dovute al coronavirus hanno rallentato sensibilmente, se non fermato, i politici brianzoli che però piano piano si sono dati da fare per sfruttare le nuove tecnologie tenendo così aperto un dialogo con i cittadini.

Col Pd “Distanti, ma insieme”

Il più attivo sinora su questo fronte è stato il Partito democratico, che con delle videoconferenze in diretta sulla pagina Facebook del Pd Monza e Brianza ha interloquito con iscritti e simpatizzanti, che hanno potuto fare domande ai rappresentanti del partito collegati in videoconferenza.

Le ultime due dirette di un programma che va sotto il nome “Distanti, ma insieme”, hanno visto protagonisti giovedì 23 aprile il senatore vimercatese Roberto Rampi e la sottosegretaria all’Istruzione Anna Ascani e venerdì 24 aprile i consiglieri regionali Gigi Ponti e Gian Antonio Girelli. Nella prima occasione si è trattato il tema della scuola, nella seconda della sanità in Lombardia.

Domani debutta il virtual comizio leghista

Debutta invece domani, lunedì 27 aprile, alle 21, la Lega, con “il primo comizio virtuale al tempo della quarantena” come l’ha definito il consigliere regionale del Carroccio Andrea Monti, che ha rimarcato: “Non troverete salamelle e birra, ma la voglia di sostenere le idee della nostra Lega non mancheranno”.

Con lui, sul palco virtuale, saliranno altri due consiglieri regionali lumbard: Silvia Scurati e Max Bastoni. Diretta Facebook sulla pagina di Monti.

