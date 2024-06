La "prima" del sindaco Dossola: la festa, il giuramento e la nomina della Giunta

La festa nel cortile del Municipio, poi il giuramento tra gli applausi e infine la nomina della Giunta. Il tutto in un clima da "volemose bene" come raramente si è visto a Lesmo, soprattutto negli ultimi anni. Eppure è una "prima" destinata a entrare nella storia quella del sindaco Sara Dossola, prima donna di sempre a vestire la fascia tricolore in via Vittorio Veneto.

La "prima" del sindaco Dossola

L’esordio, quello ufficiale, è avvenuto mercoledì sera in una sala consiliare gremita che ha faticato a contenere tutti i cittadini intervenuti per l’occasione. Un appuntamento, come detto, aperto dalla festa organizzata nella piazzetta del Comune dai volontari civici con l’obiettivo di rendere più informale, aperto e partecipato il momento istituzionale per eccellenza: l’insediamento del Consiglio comunale appena eletto.

Poi applausi e sorrisi durante il giuramento sulla Costituzione da parte della prima cittadina che, ovviamente, ha lasciato tradire una punta di emozione. Difficile darle torto.

"Ringrazio tutti i presenti per essere qui questa sera - le prime parole del sindaco Dossola - Nell’esito delle votazioni abbiamo visto il riconoscimento dell’impegno messo negli anni da parte di Lesmo Amica. Un riconoscimento che ci onora per la fiducia, ma che ci trasmette anche un senso di responsabilità importante, perché sentiamo il dovere di rispondere concretamente a questa fiducia. Grazie a tutti i consiglieri e a tutti i candidati per l’impegno profuso durante il cammino mettendosi a disposizione della cittadinanza. Questo è per noi uno stimolo all’apertura, al dialogo e alla cooperazione non solo con i consiglieri, di maggioranza e opposizione, ma anche con i lesmesi stessi e a tutti coloro che vorranno partecipare alla vita amministrativa del Comune. L’obiettivo è mantenere, anzi rafforzare questo rapporto tra le istituzioni e la collettività. A tutti auguro fin da questo momento un buon lavoro".

La nomina della Giunta

In primis alla Giunta, nominata nei giorni scorsi. Come vicesindaco è stato indicato Federico Mistò, che avrà anche le deleghe ai Lavori pubblici e all’Urbanistica. Anna Abate è invece il nuovo assessore alle Politiche sociali e giovanili e alle Pari opportunità; con lei anche Valentina Labia, assessore a Cultura, Sport e Tempo libero. A Massimiliano Mazzali, infine, sono stati consegnati i cordoni della borsa con la delega al Bilancio in sostituzione dell’assessore uscente Andrea Forlini. Proprio quest’ultimo, che già aveva anticipato alla squadra l’intenzione di fare un passo indietro per impegni di carattere professionale, è stato invece nominato capogruppo di maggioranza.

Le minoranze

Per quanto riguarda le minoranze, invece, un piccolo e doppio colpo a sorpresa. I capigruppo in Consiglio comunale non saranno i due candidati sindaco, ovvero Marco Desiderati e Laura Confalonieri, bensì rispettivamente Carlo Colombo e Luca Zita.