La Regione accelera sulla messa in sicurezza della Valassina

Regione in pressing sul commissario straordinario della Conferenza di Servizi per la messa in sicurezza della Valassina entro le Olimpiadi Milano Cortina 2026: lo ha rivelato il capogruppo della Lega Alessandro Corbetta

I lavori sulla Valassina

“Regione Lombardia ha chiesto formalmente al Commissario straordinario della Conferenza di Servizi della società che si occupa delle infrastrutture connesse alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 di assicurare la realizzazione delle opere per mettere in sicurezza il tratto della SS36 fra Giussano e Civate, in provincia di Monza e Brianza, entro la data dell’evento olimpico, con particolare riferimento e priorità all’adeguamento della curva di Briosco e degli svincoli lungo la tratta”.

È quanto emerso a seguito dell’interrogazione del consigliere regionale brianzolo e capogruppo della Lega Alessandro Corbetta, che ha presentato un’interrogazione in Regione in merito alla pericolosità della Strada statale 36 e in particolare al tratto a due corsie a nord di Verano Brianza al fine di conoscere lo stato di attuazione degli interventi per relativa messa in sicurezza.

Tali interventi interessano 14 Comuni (Giussano, Verano Brianza, Briosco, Veduggio con Colzano, Nibionno, Costa Masnaga, Inverigo, Garbagnate Monastero, Molteno, Bosisio Parini, Annone di Brianza, Cesana di Brianza, Suello e Civate) e prevedono una serie di interventi di miglioramento e incremento della sicurezza dell’arteria stradale.

“Innanzitutto, ricordiamo che se oggi possiamo parlare di opere infrastrutturali collegate alle Olimpiadi è grazie alla Lega che, con i Ministri Salvini e Giorgetti e i propri Governatori, ha ottenuto l’organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina - ha rimarcato Corbetta - Detto ciò bene la ferma richiesta di Regione Lombardia di velocizzare e completare quanto prima tutta quella serie di interventi di miglioramento e di messa in sicurezza della SS36, considerata ‘la strada più pericolosa e trafficata d’Italia’ e dove, purtroppo, hanno perso la vita diverse persone. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Sandro Gerosa, cittadino di Besana in Brianza, a causa di un incidente in moto nell’aprile scorso. Tra gli svincoli più pericoli che verranno sistemati vi sono quello di Briosco e l’uscita di Fornaci – da sempre oggetto di richieste di sistemazione ad Anas da parte del sindaco di Briosco Antonio Verbicaro – a cui si aggiunge sia una serie di opere che aumenteranno la sicurezza di sottopassi e piste ciclabili sia la realizzazione di piazzole di sosta. Sono attualmente in corso le procedure tecniche necessarie per concludere la Conferenza di Servizi a cui Regione Lombardia ha espresso il proprio parere favorevole nei tempi previsti. Come Lega ci uniamo alla richiesta di Regione Lombardia affinché si concludano velocemente le procedure autorizzatorie e si possa partire velocemente con i lavori per realizzare opere urgenti e attese dal territorio. Per questo ci aspettiamo che l’iter procedurale avanzi rapido e spedito e che le opere diventino realtà entro le Olimpiadi del 2026”.

Il lungo elenco di interventi

Il progetto di messa in sicurezza della SS36 fra Giussano e Civate prevede una serie di interventi di miglioramento e incremento della sicurezza dell’arteria stradale, fra cui:

- Interventi diffusi su tutto il tratto dal km 27+800 al km 44+300: o realizzazione banchina laterale lungo i tratti di rilevato al fine di assimilare la sezione stradale al tipo B del DM 05/11/2001; o realizzazione nuove barriere spartitraffico in new jersey e nuove barriere laterali metalliche; o nuova pavimentazione con strato di usura antiskid; o nuova segnaletica orizzontale e verticale, con installazione di nuovi pannelli a messaggio variabile;

- ripristino strutturale di n. 3 sottopassi al km 25+515 (Giussano), Km 30+387 (Capriano) e km 31+650 (Veduggio);

- adeguamento plano-altimetrico dello svincolo in località Briosco dal km 27+800 al km 28+700, con conseguente adeguamento plano-altimetrico delle rampe di uscita e di immissione dello svincolo stesso, e allungamento del sottovia sulla SP102;

- adeguamento delle corsie di decelerazione direzione Milano al km 29+400 (uscita Fornaci – costruzione nuovo manufatto di allargamento viadotto esistente) e al km 31+580 (uscita Veduggio – allargamento sottovia esistente);

- realizzazione di n. 8 nuove piazzole di sosta di cui n. 4 in direzione Milano e n.4 in direzione Lecco;

- rettifica del tracciato planimetrico in corrispondenza di due aree in cui attualmente sono presenti flessi che portano ad avere uno spartitraffico maggiore di 15 m;

- miglioramento e messa in sicurezza della pista ciclabile esistente in affiancamento alla SS36 in località Civate.