La scure della Corte dei conti su Camparada, sotto la lente l'ex Amministrazione Beretta

Numerose criticità

Il sindaco Marialuisa Cogliati è stato informato lo scorso 11 luglio della procedura aperta dalla sezione regionale dell’organismo, per provare a riportare la trasparenza nella gestione finanziaria del comune degli ultimi anni, in particolare nel quadriennio 2021, 2022, 2023 e 2024

La scure della Corte dei Conti si abbatte nuovamente sul Comune di Camparada, a tal punto che l'Amministrazione guidata da Marialuisa Cogliati, nei giorni scorsi, ha dovuto fornire tutta la documentazione richiesta riguardante, però, la passata legislatura, per intenderci quella guidata dal sindaco Mariangela Beretta. Quest'ultima, ricordiamo, oggi siede sui banchi dell'opposizione.

Il piccolo ente vimercatese è stato informato lo scorso 11 luglio della procedura aperta dalla sezione regionale dell’organismo, per provare a riportare la trasparenza nella gestione finanziaria del comune degli ultimi anni, in particolare nel quadriennio 2021, 2022, 2023 e 2024 e lo scorso 18 luglio gli uffici comunali hanno fornito tutta la documentazione richiesta. Una comunicazione con la quale, in sostanza, il giudice contabile ha chiesto una relazione dettagliata sulla reale situazione economica dell’ente e sullo stato di salute dei conti.

La notizia è stata data ieri sera, mercoledì, prima dell'inizio dei lavori del Consiglio comunale direttamente dal primo cittadino. Un lungo e corposo elenco che segnala tutte le mancanze dell'Amministrazione precedente dal punto di vista finanziario.

"Numerose e gravi criticità"

"La Corte dei Conti ha segnalato numerosi e gravi criticità finanziarie relative agli anni in cui era in carica l'Amministrazione precedente in cui facevamo parte come minoranza consigliare - ha sottolineato il sindaco Cogliati - Tra le criticità evidenziate: approvazione tardiva dei rendiconti 2021 e 2022 in violazione delle scadenze, aumento dei residui attivi e difficoltà nella riscossione. Accantonamenti insufficienti nei vari fondi di bilancio obbligatori, debiti fuori bilancio non previsti nè coperti da adeguate riserve, indici di deficitarietà superati per gli anni 2021 e 2022 e mancata trasmissione dati al Mef e inadempienze su organi partecipati".

"Non accettiamo lezioni di buona amministrazione da chi ci ha condotto in questa situazione"

Dopo l'elenco delle richieste del giudice contabile al Comune il sindaco ha sferrato un duro attacco nei confronti del suo predecesore il quale ha ascoltato la relazione del sindaco dai banchi della minoranza.