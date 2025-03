La sezione di Forza Italia ha scelto la sua segretaria

La sezione di Forza Italia di Cavenago ha scelto la sua segretaria Ambra Piccolo e la vice Maria Gabriella Ammatuna. Domenica 23 marzo in Villa Stucchi le due giovani sono state elette al congresso azzurro ed è anche l’unica sezione forzista della Brianza che può contare su due donne che saranno affiancate da Daniele Tufano consigliere comunale e da Dimitri Laghezza.

Forza Italia a Cavenago ha scelto la segretaria Piccolo e la vice Ammatuna

«Crediamo molto che i giovani sono il futuro della vita e della politica e per questo ci mettiamo in prima linea - ha detto con entusiasmo Piccolo -. In questi otto mesi di presenza in aula stiamo portando avanti diverse questioni come la riapertura della strada per Basiano dopo il cedimento del ponte e oltre ad interrogare la maggioranza abbiamo incontrato anche l’assessore regionale all’Ambiente Gianluca Comazzi. Grazie a noi ora è possibile seguire il consiglio comunale in streaming».

Forza Italia come ha raccontato anche Tufano «si sta impegnando affinché ci sia un’attenta manutenzione del verde e delle strade con un’occhio di riguardo anche a rinverdire le aiuole delle rotonde magari coinvolgendo le aziende del territorio». «C’è tanto da fare per la nostra comunità e per il bene comune e noi ci impegneremo »hanno aggiunto Ammatuna e Laghezza.

L'intervento del consigliere regionale e dell'onorevole

Tra i presenti al congresso è intervenuto il consigliere regionale Jacopo Dozio che si è detto «contento di vedere come questa sezione sia cresciuta nel giro di un anno così tanto con molti giovani. Siamo partiti da zero dodici mesi fa e finora è stato fatto un gran lavoro. Continuiamo così e con questa politica del fare che ci permette di riavvicinare i cittadini proprio alla cosa cosa pubblica. Forza ragazzi e in bocca al lupo». Proprio l’esponente azzurro è stato tra i maggiori promotori della sezione di Forza Italia a Cavenago.

Soddisfatto anche l’onorevole Fabrizio Sala tra gli ospiti dell’evento.

«Le battaglie che state portando avanti in Comune sono le stesse che ho vissuto io quando ero in opposizione a Misinto - ha detto il deputato azzurro -. Vedere tutto questo vostro entusiasmo mi dà ancora più forza nel mio percorso e sono a vostra disposizione. Faccio i miei complimenti a Jacopo Dozio che in una zona come la Brianza Est dove domina il centrosinistra, si sta spendendo molto per il territorio e ha aperto anche una sede di Forza Italia a Vimercate».