La sosta d’ora in poi si paga tramite i cellulari

D’ora in poi a Seveso il ticket della sosta si potrà pagare tramite i cellulari

Il pagamento tramite i cellulari

La Giunta comunale ha approvato il progetto inerente l’attivazione del servizio di pagamento della sosta tramite sistemi di telefonia mobile. Il progetto si propone di garantire la massima flessibilità agli utenti per il pagamento della sosta che, a Seveso, è attualmente sospesa fino al 31 maggio 2021 a causa dell’emergenza pandemica. Il servizio di pagamento con l’ausilio di “app” sarà fornito, senza alcun costo per il Comune, da uno o più operatori, che saranno individuati mediante la pubblicazione di un Avviso pubblico. Fino alla sospensione i 12 parcometri funzionanti in città accettavano unicamente il pagamento con moneta contante e con tessere prepagate, senza possibilità alternativa di plurime modalità di pagamento anche con sistemi elettronici (ad esempio con carta di credito o Bancomat). Le tessere prepagate erano fornite e gestite per la ricarica dall’Ufficio Economato del Comune e con esse venivano gestiti anche gli abbonamenti, il tutto tramite un apposito software ormai vetusto. Con il nuovo servizio gli operatori, con i loro sistemi, dopo il pagamento garantiranno l’invio dei

dati di transazione al sistema di gestione di verbalizzazione in uso presso il Comando di Polizia Locale, in modo da permettere all’accertatore la verifica tramite “device” (smartphone o tablet) dell’avvenuto pagamento mediante inserimento della targa dell’autoveicolo.

Il pagamento della sosta senza l’ausilio dei cellulari continuerà a essere garantita con il pagamento effettuato con moneta contante mediante i parcometri attualmente in uso.

La soddisfazione dell’Amministrazione