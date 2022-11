La stazione ferroviaria di Villasanta cambia nome (diventerà Villasanta-Parco) e strizza l'occhio ai turisti diretti verso il più grande polmone verde recintato d'Europa. Un cambiamento epocale che verrà attivato dal primo gennaio del prossimo anno e che potrebbe diventare un vero volano per le tante attività commerciali villasantesi.

A confermare la notizia è stata l'Amministrazione comunale villasantese guidata da Luca Ornago. Era stato il sindaco, alcuni mesi fa, a lanciare la proposta a Rfi (Rete Ferroviaria Italiana). Un desiderio che si era trasformato anche in un appello formale a Rfi affinché venisse incontro alle esigenze del territorio villasantese.

Sì di Rfi alla proposta del sindaco Luca Ornago

Una proposta che ha ottenuto il placet dei vertici dell'azienda di trasporti che, nelle prossime settimane, sarà impegnata a modificare tutta la cartellonistica e le informazioni cartacee e digitali, oltre agli orari dei treni a fronte di un contributo, da parte dell'Amministrazione comunale villasantese, di poche migliaia di euro.

"Abbiamo una stazione che ogni giorno vede transitare circa 400 pendolari che prendono il "Besanino" per raggiungere Milano o Lecco - aveva sottolineato il sindaco nel suo appello di qualche mese fa riportato anche dal Giornale di Vimercate - Negli ultimi anni abbiamo messo in campo, come Amministrazione comunale, grandi investimenti per riqualificare tutto il comparto stazione che nei prossimi anni accoglierà anche la nuova sede della Polizia locale. Pensando alla stazione e alla vocazione turistica che potrebbe avere Villasanta per via della vicinanza al Parco, non posso che riprendere una vecchia idea, già lanciata qualche anno fa, affinché Rfi possa venirci incontro e modificare il nome attuale della stazione ferroviaria in “Villasanta-Parco". Cartina geografica alla mano stiamo parlando della stazione più vicina al Parco di Monza e al grande ingresso di viale Cavriga".

In passato i costi per cambiare il nome della stazione erano proibitivi

Già in passato, dicevamo, il sindaco aveva chiesto a Rfi la modifica del nome della stazione ma la risposta fu chiara: per cambiare nome l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto corrispondere un contributo pari a circa 100mila euro. Una risposta che frenò la Giunta. Ora l’argomento è tornato alla ribalta soprattutto per via della futura realizzazione della nuova stazione «Monza Est Parco» che verrà costruita in zona «viale Libertà» (che si trova esattamente a metà tra la stazione di Villasanta e quella di Monza-Sobborghi) per la quale sono già stati stanziati 4 milioni di euro da parte di Regione Lombardia.

