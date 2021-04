“La validità dei voucher di Trenord va prolungata”. Lo chiede con un’interrogazione il consigliere dem Gigi Ponti all’assessore regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi.

“La pandemia, purtroppo, non è ancora scaduta e quindi chiediamo che non scadano neanche i voucher di rimborso degli abbonamenti a Trenord. Date le continue modifiche al servizio e l’evolversi della situazione pandemica che limita lo spostamento nel territorio regionale durante le zone arancioni e rosse, chiediamo all’assessore ai Trasporti Claudia Maria Terzi di prevedere il prolungamento della validità dei voucher emessi da Trenord come rimborso degli abbonamenti non utilizzati, per poterne usufruire quando il servizio sarà tornato a pieno regime”.

Così il consigliere regionale del Pd Gigi Ponti che, insieme a tutti i colleghi della commissione Trasporti e infrastrutture del Consiglio regionale, ha presentato una interrogazione a risposta scritta.

“Finora, Trenord – prosegue Ponti – ha provveduto al rimborso dell’abbonamento dei soli mesi marzo e aprile 2020, attraverso un voucher con la validità di un anno dall’erogazione e che peraltro non è ancora stato ricevuto da tutti coloro che ne avevano diritto”.

“Regione Lombardia deve andare incontro ai pendolari”

“Regione Lombardia – conclude l’esponente dem – deve andare incontro ai pendolari che sono già stati pesantemente penalizzati e lo sarebbero ulteriormente se fossero costretti a utilizzare dei voucher in un momento in cui la loro mobilità è ancora molto limitata, proprio a causa del perdurare della situazione pandemica”.