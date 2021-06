L'aiuto della Regione per acquistare un veicolo elettrico

Un aiuto da 20mila euro per consentire al Comune di Seveso di acquistare un veicolo elettrico: a fornirlo è stata Regione Lombardia

Il contributo della Regione

Il Comune guidato dal sindaco Luca Allievi ha partecipato al bando indetto dalla Direzione generale sicurezza della Regione al fine di

promuovere politiche di sicurezza urbana e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà. Su circa 500 progetti presentati, quello del Comune di Seveso è stato tra i 279 ammessi a finanziamento. Il progetto predisposto dal Comando della Polizia Locale, del costo complessivo di 31.680 euro, consiste come quello dell’anno scorso nell’acquisto di un’auto elettrica di ultima generazione da adibire ai servizi di pattugliamento, anche al fine di diffusione di una cultura di mobilità sostenibile. E sui 31mila e rotti euro di spesa, 20mila saranno forniti da Regione Lombardia

La soddisfazione del vice sindaco Galli

“La transizione ecologica è un processo che nel Comune di Seveso è stato già avviato – ha rimarcato il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, David Galli – Anche nel Corpo di Polizia Locale l’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali e di veicoli avviene seguendo politiche di contenimento dell’impatto ambientale. Il rinnovamento del parco veicoli era diventata un’esigenza indifferibile, soprattutto in considerazione dell’incremento del numero dei pattugliamenti effettuati dai nostri agenti, anche in luoghi ecologicamente sensibili come il

Bosco delle Querce. Per questo motivo, per due anni consecutivi la nostra richiesta di cofinanziamento è stata diretta all’acquisto di un’autovettura elettrica di ultima generazione con buona autonomia di percorrenza. Dato che la Renault Zoe acquistata nel 2020, oltre ad

essere tra i modelli più venduti in Europa e avere un costo relativamente accessibile, si è dimostrata adatta ai servizi di Polizia Locale, il progetto presentato nel 2021 è stato pressoché identico. La sua approvazione sottolinea ancora una volta l’apprezzamento della Regione al

nostro programma per la sicurezza, improntato a rendere ai cittadini un servizio più efficace e incisivo”.