L'Amministrazione comunale di Concorezzo a sostegno delle associazioni

L'Amministrazione comunale di Concorezzo nuovamente in campo a sostegno delle associazioni. Dai Servizi sociali sono in arrivo 40.000 euro da suddividere tra quattro realtà del territorio.

Contro le difficoltà della pandemia

Quarantamila euro per interventi a favore dei concorezzesi in difficoltà a causa della pandemia. A tanto ammonta il contributo che il Comune ha stanziato complessivamente per la Chiesa Evangelica e per tre associazioni del territorio attive in favore delle famiglie le cui condizioni economiche e sociali, già precarie, sono state aggravate dalla pandemia. Nel dettaglio sono stati stanziati 10mila euro per ognuna delle seguenti associazioni: associazione Nazionale Alpini Gruppo di Concorezzo, Centro di Ascolto Caritas, associazione Lo Spiraglio e per la Chiesa Gesù Libera. Questi fondi permetteranno alle associazioni e alla Chiesa Evangelica di continuare a prevedere interventi come, ad esempio, la fornitura di pacchi alimentari, sostegno di spese urgenti famigliari ecc. Nel mese di settembre il Comune aveva stanziato una prima tranche di contributi a favore delle associazioni, che ammontava a 45 mila euro.

"Un grazie ai volontari"