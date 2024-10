L'annosa questione della tangenziale esterna è (forse) risolta

La annosa (e lunga) questione della cosiddetta tangenziale esterna al centro abitato di Ornago dovrebbe essere giunta a una conclusione grazie alla sinergia tra Comune e Provincia

La vicenda

Via Roma e via Bellusco di Ornago corrispondono al tratto storico della SP 176, che corre internamente al tessuto urbano da nord a sud. Dal 2009 ha avuto inizio la realizzazione di quella che si configura come una tangenziale “esterna” al centro abitatoe che costituirà la nuova strada provinciale. La Provincia e il Comune quindi, dando seguito all’accordo avviato con l’allora Provincia di Milano, avevano sottoscritto nel 2014 un documento che definiva il passaggio del tratto di strada “esterno” (di competenza comunale) alla Provincia (via delle Calandre e tratto di via Vimercate), con contestuale passaggio del tratto “interno” all’abitato di Ornago (via Roma – via Bellusco) in capo al Comune.

Nel 2018, però, a fronte dell’effettiva consegna al Comune del tratto storico interno della SP 176 verbalizzata l’anno precedente, per la Provincia non è stato possibile accettare la presa in carico della strada tangenziale esterna all’abitato, a causa di problematiche sorte in fase di realizzazione dell’infrastruttura: la scarsa qualità realizzativa (in particolare del tratto A- B, collaudato il 27/10/2014, e del tratto B-C, collaudato 7/06/2010) ha compromesso l'integrità strutturale della via, rendendola non idonea allo scopo previsto.

Il passare degli anni

La strada presenta tuttora uno stato di degrado che richiede un intervento di rifacimento radicaleche il Comune non può permettersi di sostenere con risorse proprie. La Provincia ha provveduto ad eseguire recentemente analisi più approfondite sull’opera attraverso rilievi stradali specifici, constatando in maniera incontrovertibile la cattiva esecuzione delle lavorazioni ed il conseguente stato di degrado in cui oggi versa la pavimentazione stradale di tutta la variante ovest al centro abitato, dalla rotatoria al km 7+550 della SP 176 alla rotatoria ingresso di via Ciucani.

Dall’autunno 2023 i tecnici provinciali e comunali hanno intensificato ulteriormente gli sforzi per definire puntualmente le criticità e l’iter da percorre per risolvere la situazione in quel tratto mal eseguito. Il Comune di Ornago ha risolto le prescrizioni locali, mentre la Provincia di Monza e della Brianza ha ottenuto un finanziamento ministeriale complessivo pari a 1.100.000 per la sistemazione definitiva e radicale dei tratti critici di via delle Calandre (tratto B-C dell’accordo attuativo), e della strada di collegamento tra la SP 211 e la SP 176 (tratto A-B dell’accordo attuativo).

Questo intervento prevede il rifacimento del conglomerato bituminoso della piattaforma stradale esistente su due tronchi, oltre ad altre opere complementari.

I due Enti hanno quindi lavorato congiuntamente ed efficacemente per la risoluzione definitiva delle problematiche nate tra il 2010 e il 2014 riguardanti via delle Calandre, trovando un accordo nell’Aprile 2024 e potendo oggi, a distanza di 6 mesi, annunciare l’intervento di rifacimento radicale. È prevista a breve la progettazione dell’intervento, mentre l’esecuzione dello stesso è programmata per il primo semestre del 2026.