L’Anpi smentisce: “Non siamo un partito politico e non partecipiamo alle elezioni”

A stretto giro di posta è arrivata la forte presa di posizione della presidente Anpi di Arcore Emanuela Restelli e della rappresentante provinciale Maria Fano che hanno cercato di spegnere sul nascere le polemiche riguardanti la presa di posizione di Calloni.

“Sono rimasto stupito e amareggiato nel leggere il post del consigliere Calloni rilasciato in occasione della assemblea annuale dell’Anpi di Arcore e ritengo doveroso svolgere alcune precisazioni. Non c’è nessuna “deriva antidemocratica”. Parlare di “deriva antidemocratica” è un’affermazione grave e, nel merito, infondata. La democrazia si esercita anche e soprattutto attraverso gli strumenti di partecipazione previsti dalla Costituzione: il referendum è uno di questi. Discuterne, confrontarsi e chiamare i cittadini a informarsi e a votare non indebolisce la democrazia: la rafforza. Per quanto riguardal’Amministrazione comunale: parlano i fatti. La mia Amministrazione è giudicata dai risultati, dal lavoro quotidiano e dalla trasparenza degli atti. Chi governa un Comune sa che si risponde con i provvedimenti, con le opere realizzate, con la cura dei servizi e con l’ascolto dei cittadini. Le valutazioni possono essere differenti, ma non si può sostituire la realtà con etichette o insinuazioni: i fatti sono pubblici e verificabili. Contestiamo con decisione il tentativo di attribuire al referendum un significato di schieramento partitico e, soprattutto, la narrazione secondo cui esso costituirebbe un “attacco all’indipendenza della magistratura”. È una rappresentazione che non aiuta i cittadini a capire e che alimenta divisioni su presupposti non corrispondenti al vero. Il confronto, se vuole essere utile, deve rimanere ancorato ai contenuti e non a slogan o caricature. Infine non nascondo il mio stupore e amarezza per la presa di posizione di Anpi sulla prossime elezioni amministrative. Ognuno, legittimamente, può portare avanti le proprie convinzioni politiche e sostenere le proprie idee. Tuttavia credo che un’istituzione come Anpi, per storia, ruolo e valore civile, debba necessariamente volare ben più alto delle contese elettorali e non essere trascinata — o utilizzata — come strumento di contrapposizione politica. La nostra comunità merita rispetto: rispetto delle istituzioni, del pluralismo e della libertà di pensiero di ogni cittadino”.