Lavori fermi per il nuovo campo sportivo al Seregnello

La Lega ha presentato un'interrogazione per chiedere quando sarà a disposizione dei ragazzi e di chi sono le responsabilità dei ritardi.

Lavori fermi per realizzare il nuovo campo in sintetico nel centro sportivo comunale Seregnello, dove si allenano le squadre giovanili del Seregno Calcio. La Lega polemizza con l'Amministrazione e chiede quando sarà a disposizione per l'attività agonistica.

Lavori al palo per il campo del Seregnello

Lavori ancora al palo nel centro sportivo comunale Seregnello per la realizzazione del nuovo campo in materiale sintetico. La Lega polemizza con l'Amministrazione di centrosinistra e il consigliere comunale Stefano Casiraghi, ex assessore allo Sport, presenta un'interrogazione all'attenzione del primo cittadino, Alberto Rossi. "Dopo i proclami del sindaco, quando sarà pronto il campo del centro sportivo Seregnello, necessario per l’attività agonistica dei ragazzi?", scrive Casiraghi.

Il progetto approvato a luglio

Il progetto per il rifacimento in sintetico del terreno da gioco è stato approvato dalla Giunta comunale il 13 luglio per una spesa di 650mila euro. Il nuovo campo sarebbe dovuto essere pronto a ottobre, ma i lavori della ditta incaricata di fatto sono ancora al palo. "I genitori si trovano a dover portare i figli ad allenarsi in campi di allenamento limitrofi", spiega il consigliere del Carroccio, mentre "il Seregno Calcio si sta sobbarcando i costi di affitto di altre strutture per proseguire l’attività giovanile".

Seregnello: quali responsabilità nel ritardo?

Il consigliere Stefano Casiraghi ricorda gli sforzi del presidente Davide Erba per rendere il club azzurro "un modello di aggregazione sportivo per la Brianza", ma "si stanno sentendo voci di una proprietà stanca e delusa da tutta questa burocrazia del Comune". Da qui la richiesta di una data per la consegna del nuovo campo da calcio e a chi sarà imputata la responsabilità nel ritardo dei lavori.