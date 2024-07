Nell’ultima seduta prima della pausa estiva la Giunta Comunale di Vimercate approva tre progetti esecutivi relativi a interventi sul patrimonio storico e su via Mazzini.

Le decisioni della Giunta vimercatese prima della pausa estiva

In Villa Sottocasa proseguono il restauro e la riqualificazione del giardino storico, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con il progetto dell’illuminazione dell’area esterna che riguarda i camminamenti, la strada di accesso, i parcheggi, la grotta e la facciata della Villa, con l’obiettivo di valorizzarne le caratteristiche architettoniche e la vegetazione.

In particolare, l’illuminazione del tempietto sarà realizzata mediante l’installazione di un apparecchio a globo rotondo in sospensione al centro della struttura. Il valore economico totale del progetto è di 180.000 euro.

Sempre in Villa Sottocasa, si concretizza in un progetto esecutivo la sponsorizzazione della Società BrianzaDue - la cui proposta era stata accettata dall’esecutivo di Palazzo Trotti a metà giugno -, per la riqualificazione completa della facciata principale, che comprende il rifacimento delle persiane.

Con questa deliberazione la Giunta approva il progetto delle opere, in un quadro economico complessivo di 404.000 euro.

I progetti per via Mazzini

Dopo la riqualificazione di via Garibaldi, i fondi del bando regionale Distretti del Commercio che Palazzo Trotti si era aggiudicati nel 2022, vanno a finanziare il progetto di riqualificazione di via Mazzini, strada che rappresenta l’ingresso al centro storico provenendo da nord e dalla stessa via Garibaldi.

L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare la via, oggi vista come semplice direttrice di traffico veicolare, restituendo al tratto compreso tra via Pinamonte e piazza Santo Stefano una connotazione di pregio, in continuità con l’assetto della piazza e della direttrice che, attraverso piazza Roma, conduce in via Vittorio Emanuele e in piazzale Marconi.

L’idea è di continuare con ciò che sul centro storico è già stato fatto: identificare i percorsi pedonali e i marciapiedi con finiture a lastre di porfido o pietra, lasciando l’asfalto per la corsia dei veicoli, dare continuità al marciapiede proveniente da via Pinamonte e collegarlo con quello di piazza Santo Stefano.

Gli stalli presenti oggi sul lato ovest della strada saranno destinati al solo carico e scarico per i negozi. Sul tratto di carreggiata più stretta si andranno a creare due marciapiedi a raso di oltre un metro ciascuno.

Piazza Santo Stefano

Arrivando verso piazza Santo Stefano il marciapiede oggi esistente sul lato ovest sarà allargato e un nuovo marciapiede a raso sarà aggiunto sul lato est. La scelta di mantenere a raso questi percorsi è dettata dal fatto che questa zona è riservata per gli ambulanti del mercato settimanale che stazionano con bancarelle e furgoni. Il valore complessivo dell’intervento ammonta a 118.000 euro.

Esprime soddisfazione l’Assessore alla Cura della Città, Sergio Frigerio: “Siamo molto soddisfatti della progettazione e della prosecuzione di questi lavori, sui quali gli Uffici lavorano alacremente anche in questo periodo estivo.”

La Giunta Comunale tornerà a riunirsi il prossimo 22 agosto.