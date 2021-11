Le polemiche accendono il Natale arcorese

"Proponiamo al Consiglio che venga impiegata la metà di quella somma (25mila euro) per luminarie, albero ed eventi vari e che invece della pista di pattinaggio, questi fondi siano impiegati o per un bando a favore dei commercianti, per compensare il “caro bollette” e/o vengano versati nel fondo “Arcore solidale” che in questi anni ha aiutato tante famiglie in difficoltà - hanno continuato i membri della minoranza - La pista di pattinaggio potrà essere pensata per l’anno prossimo quando, partendo per tempo, si avrà la possibilità di avere maggior potere contrattuale “spuntando” prezzi decisamente migliori e magari facendo intervenire qualche “sponsor” che possa ridurre l’impatto sulle finanze pubbliche".