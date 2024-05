"Lesmo Amica" rompe il ghiaccio e apre ufficialmente la campagna elettorale

"Lesmo Amica" rompe il ghiaccio e inaugura ufficialmente la campagna elettorale di Lesmo. Primo appuntamento pubblico per la civica di centrosinistra, espressione della maggioranza uscente, che sostiene la candidatura a sindaco di Sara Dossola. E’ stata proprio l’ex assessore a fare gli onori di casa, venerdì, per la serata di presentazione del programma che verrà sottoposto al giudizio degli elettori.

Il programma elettorale di "Lesmo Amica"

La serata si è aperta con uno sguardo al passato con l'obiettivo di partire da quanto portato a compimento e lanciare la Lesmo del domani:

"In queste due anni abbiamo fatto veramente tanto e da qui vogliamo ripartire, nella consapevolezza che ancora molto si può fare con impegno, passione, fatica e soprattutto competenza - le sue parole - Abbiamo scelto uno slogan, “Vivere bene a Lesmo”, che vuole essere il filo conduttore del nostro percorso e in cui crediamo davvero".

Il primo colpo di scena: la biblioteca in piazza Dante

Tanti i temi affrontati, tra cui spiccano le opere pubbliche. Ed è proprio qui che arriva il primo colpo di scena. Lesmo Amica ha infatti annunciato l’intenzione di voler procedere con la realizzazione della nuova biblioteca nel contesto della riqualificazione di piazza Dante: "Sono due progetti chiave per il volto civico di Lesmo da sviluppare in maniera congiunta e sinergica", ha spiegato l’ex assessore Federico Mistò senza però scendere eccessivamente nei dettagli. Tutto farebbe dunque pensare che, dopo la bocciatura del partenariato pubblico privato e l’idea di proseguire con una progettazione più tradizionale sempre all’interno dell’ex asilo "Ratti", ora potrebbe aprirsi un nuovo scenario. La volontà della civica pare essere quella di invertire la rotta e guardare ad altri orizzonti che portino al di fuori della struttura originariamente designata per ospitare la nuova biblioteca con l'idea di puntare al complesso compreso tra la vecchia scuola elementare e l’antica sede del Municipio che affaccia su piazza Dante, pronta (si spera) a diventare il vero fulcro del paese.

Le altre opere pubbliche in rampa di lancio

Sempre nell’ambito delle opere pubbliche, si guarda con interesse alla rete di piste ciclabili (che andrebbe a completarsi con i tracciati in via Ratti e a Peregallo), la realizzazione della bretella verso Correzzana, la sistemazione del parco di via Marconi e la rivisitazione della viabilità del centro storico. Tra i punti fondamentali anche la riqualificazione dell’ex convento delle Canossiane, che in sinergia con l’operatore privato vorrebbe diventare non solo un polo residenziale (in edilizia convenzionata per giovani coppie), ma anche uno spazio sociale e culturale. E poi ancora il progetto per un nuovo Centro anziani, collegato a un progetto che poterà anche alla realizzazione di appartamenti protetti per gli anziani stessi "all’interno di un edificio già nelle disponibilità del Comune" ha annunciato Dossola senza però menzionare quale sia l’immobile prescelto.

Pedemontana: occhio al cantiere

Non poteva ovviamente mancare un accenno a Pedemontana:

"Come Amministrazione rivendichiamo la bontà del ricorso contro l’autostrada, un’azione dettata unicamente dalla volontà di tutelare il paese e la comunità - ha ribadito invece Andrea Forlini, l’ex assessore che più di tutti ha sostenuto l’attività a supporto del comitato “No Pedemontana” - Purtroppo in Tribunale ha pesato molto il fatto che Lesmo fosse l’unico Comune a essersi schierato in maniera pratica e non solo con le parole contro l'infrastruttura. Poi però sono state avviate delle trattative con Pedemontana e crediamo di aver ottenuto il massimo. Ovviamente la nostra azione non finisce qui: a breve partirà una fase molto delicata di cantierizzazione dell’opera, che peraltro si concretizzerà a due passi dalla scuola materna, su cui manterremo alta l’attenzione affinché la società mantenga le promesse fatte".

Ambiente, giovani e prevenzione

Spazio poi ai temi della sicurezza con il potenziamento della Polizia locale e del sistema di videosorveglianza; ai progetti per i giovani, all’ambiente e alla sanità, ambito in cui si ipotizza anche la costituzione di una Casa di comunità per garantire una maggior prossimità dei servizi medici e sanitari con l'obiettivo di tutelare ancora di più le fasce più deboli e fragili del territorio.

"Siamo pronti e siamo determinati - ha chiosato la candidata sindaco - La nostra volontà è però quella di creare un percorso di trasparenza e condivisione, valori che ci hanno accompagnato nei due anni precedenti e anche nella stesura del nuovo programma. Perché tutti abbiamo una responsabilità nel fare Amministrazione: chi guida, chi supporta e anche chi “tira le orecchie” proponendo e offrendo spunti per migliorare ogni giorno".

I candidati

A sostenere Sara Dossola ci saranno gli ex assessori Andrea Forlini e Federico Mistò, oltre ai consiglieri uscenti Bona Gavazzi e Massimiliano Mazzali. Con loro diverse new entry: Anna Abate, Giovanni Agozzino, Lucia Canobbio, Daniel Battisti, Laura Cubeddu, Giuseppe Maurano, Valentina Labia, Elisabetta Terenghi.

La lista verrà presentata ufficialmente venerdì 17 maggio alle 20.30 nella sala consiliare del Municipio.