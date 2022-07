Le elezioni dello scorso giugno non hanno interrotto il filo del discorso. Anzi, delle polemiche. Perché dopo una breve pausa dovuta alle operazioni di insediamento della nuova Amministrazione, gli animi si sono di nuovo accesi sul tema della riqualificazione dell'ex asilo "Ratti".

Lesmo: è già polemica sulla riqualificazione dell'ex asilo "Ratti"

A dare fuoco alle polveri ci hanno pensato gli esponenti della minoranza al termine della lettura delle linee programmatiche da parte del sindaco Francesco Montorio. Un documento dal quale traspaiono non solo le priorità del prossimo quinquennio di governo da un punto di vista tecnico e politico, ma anche la volontà di collaborare con le opposizioni su tanti temi seguendo quello che il primo cittadino ha definito "principio democratico". Parole che per Luca Zita si sono trasformate in un assist:

"Seguendo questa logica allora le faccio notare come il 70% della cittadinanza non abbia votato per voi, dicendo di fatto no al vostro progetto di biblioteca. Le linee programmatiche violano apertamente il concetto del principio democratico: ecco perché su questo punto noi faremo un'opposizione ferrea"

La replica di Montorio non si è fatta attendere:

"Come Amministrazione non ci riteniamo vincolati a un singolo progetto: i cittadini ci hanno votato perché hanno apprezzato le persone e l'intero programma nel suo complesso perché riguarda tanti aspetti della comunità. Le vostre istanze, comunque, saranno sempre ascoltate se costruttive e utili alla collaborazione"

La proposta di referendum

Nella discussione non è mancato l'intervento dell'ex sindaco Marco Desiderati, alla "prima" tra i banchi della minoranza: