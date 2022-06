Il neo eletto sindaco di Lesmo, Francesco Montorio, ha ufficialmente varato la sua Giunta. Quattro assessori, due donne e due uomini, più due consiglieri delegati a supporto. E per la prima nella storia del Comune, il ruolo di vicesindaco sarà a tinte rosa.

Lesmo: il neo sindaco Montorio vara la sua Giunta

A distanza di una settimana dalla vittoria di "Lesmo Amica" alle urne, la squadra di governo è pronta. La grande novità è la nomina del vicesindaco, incarico che per la prima volta sarà ricoperto da una donna. E nello specifico da Laura Barettini, a cui sono state consegnate le deleghe per le Attività culturali, Politiche giovanili, Sport e Tempo libero. Sarà dunque lei l'erede di Pino Franchini, che comunque mantiene un posto in Giunta come assessore alla Gestione economica e finanziaria, Tributi, Ecologia, Commercio. A Sara Dossola le deleghe a Istruzione, Politiche sociali, Pari opportunità, Politiche del lavoro. Federico Mistò, infine, è il nuovo assessore a Edilizia privata, Lavori pubblici, Difesa del suolo, Tutela ambiente, Parchi, Servizio idrico e tutela risorse idriche, Trasporti e mobilità, Cimitero.

Deleghe ai consiglieri

Il sindaco ha anche deciso di nominare due consiglieri delegati che avranno il compito di supportare le attività di altrettanti assessorati. In particolare Hanna Kolari affiancherà Sara Dossola per quanto le Pari opportunità, mentre Giuliano Gaudenzi coadiuverà Federico Mistò nel campo dell'Edilizia privata. Lo stesso Montorio non ha escluso la possibilità che altre deleghe possano essere distribuite tra i consiglieri nel prossimo futuro.

Questa sera il brindisi con la cittadinanza

Un primo momento di incontro tra la nuova Giunta e la cittadinanza si terrà proprio questa sera, giovedì 23 giugno alle 21, ai giardini pubblici di via Ratti. dove i rappresentanti dell'Amministrazione e i candidati di "Lesmo Amica" offriranno un brindisi di ringraziamento dopo la vittoria delle elezioni.