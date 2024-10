Lesmo, l'ex sindaco Desiderati lascia il Consiglio comunale

L'aveva già fatto intuire a chiare lettere che la sua avventura politica sarebbe terminata. Ma ieri mattina, venedì 4 ottobre 2024, l'ex sindaco di Lesmo ed ex deputato Marco Desiderati ha ufficializzato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale di opposizione. Al suo posto entrerà in Assise Federica Bonfanti.

Il passaggio di testimone avverrà già durante il Consiglio comunale convocato per mercoledì 9 ottobre 2024.

Troppo bruciante, evidentemente, per l'ex sindaco che ha guidato Lesmo dal 2002 al 2012, la sconfitta elettorale subita a giugno alle urne. L’ex leghista, alfiere di "Insieme si può fare" che ha riunito Forza Italia, Lega e la civica "IdeaLesmo" di Tino Ghezzi, si era fermato a 1222 voti, quasi 500 in meno rispetto alla lista di Lesmo Amica.

Ai tempi del suo ruolo di sindaco Desiderati, ricordiamo, vestiva il verde Lega, oggi l’azzurro Forza Italia, il partito che per primo aveva puntato su di lui in vista della corsa elettorale. Un sostegno che si era successivamente allargato fino a formare una coalizione con la stessa Lega e "IdeaLesmo", la civica di Tino Ghezzi. Una sconfitta, quella alle urne, che l'aveva relegato al ruolo di consigliere di opposizione fino ad oggi.

Subito dopo l'esito delle urne lo stesso Desiderati, leghista della prima ora e bossiano di ferro, aveva annunciato la volontà di non ricandidarsi più alla carica di sindaco di Lesmo dopo due bocciature (l'altra avvenne nel 2022 quando Francesco Montorio vinse per 40 voti proprio su Desiderati).

Dunque con l'uscita dell'ex onorevole dall'emiciclo lesmese si chiude un pezzo di storia iniziato ancor prima degli anni 2000 quando Desiderati era consigliere comunale di maggioranza e assessore al Bilancio con Lucio Malagò sindaco.

"Subito dopo la sconfitta elettorale avevo ammesso la volontà di non ricandidarmi più a sindaco di Lesmo - ha sottolineato Desiderati - Questo però non significa che la politica lesmese non mi interessa più, anzi. Magari potrei avere qualche altro ruolo di prestigio, in futuro, ma è ancora tutto prematuro. Per il momento credo che ha più senso lasciare il passo a Federica Bonfanti (in realtà la prima dei non eletti sarebbe la leghista Paola Gregato ma quest'ultima ha già rinunciato alla nomina di consigliere comunale per via del suo incarico in regione che non le consente il doppio ruolo, ndr). Ho dato la mia piena disponibilità a Federica nella preparazione dei vari consigli comunali. Credo che sia giusto lasciare spazio alle nuove leve. Bonfanti è in gamba e molto preparata, farà sicuramente bene e magari, chissò, potrebbe avere un ruolo di prestigio alle prossime elezioni... ".