Lesmo: sconti sulla Tari a famiglie e imprese in difficoltà

Sconti sulla Tari a famiglie e imprese in difficoltà. Regalo di Natale in anticipo da parte dell’Amministrazione comunale di Lesmo, che proprio in questi giorni ha confermato l’intenzione di ridurre sensibilmente i costi della tassa rifiuti a coloro che durante la pandemia hanno pagato il prezzo più caro.

Sconti sulla Tari a famiglie e imprese in difficoltà

Il taglio riguarderà ad esempio le realtà produttive e commerciali del territorio rimaste chiuse nella fase più acuta dell’emergenza Covid, ai quali il Comune ha deciso di ridurre la quota dovuta fino a un massimo del 50% sul totale a seconda del periodo di chiusura forzata subito durante l’anno. Un aiuto concreto sul quale potranno contare anche i nuclei famigliari che vivono in condizioni di necessità e che in passato hanno fatto richiesta dei sostegni economici come i buoni spesa: per loro è prevista una riduzione sulla tassa rifiuti pari al 25%.

Modelli in ritardo

In questo frangente l’Amministrazione segnala anche alcuni disguidi per quanto riguarda la consegna dei modelli per il pagamento del saldo della Tari, la cui scadenza sarebbe fissata per il 16 dicembre.

«A breve verranno distribuiti a tutti i cittadini i moduli per il saldo della seconda rata della Tari – spiega l’assessore Pino Franchini – Purtroppo sappiamo già che ci saranno dei ritardi nella consegna a causa di alcuni disguidi con l’azienda incaricata. Alcuni lesmesi, nei giorni scorsi, hanno gà contattato gli uffici per capire come fare ad adempiere ai pagamenti entro il termine di mercoledì 16 dicembre: non ci sono problemi, i versamenti potranno essere eseguiti una volta ricevuto l’apposito modello senza alcuna penale».

